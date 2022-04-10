我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

上海一養老院爆發疫情 多名老人死亡

台本土確診屢創新高 醫師預估17天後將單日破萬

禿鷹殺手 飛入風電機葉片遭「絞殺」能源公司被罰800萬

記者張聲肇／綜合報導
類似這隻在猶他州勃克斯艾德郡空曠山區高空盤旋的老鷹，在新墨西哥州被 風電機絞殺。(美聯社)
類似這隻在猶他州勃克斯艾德郡空曠山區高空盤旋的老鷹，在新墨西哥州被 風電機絞殺。(美聯社)

「下一紀」能源公司的子公司－ESI能源公司在8個州的風電機，「絞殺」了至少150隻鷹，6日遭法庭宣判緩刑、 罰款800萬元。

ESI公司代表人在懷俄明州夏安市聯邦法院，就違反候鳥條約法一事，表示認罪。該公司在懷俄明州和西墨西哥州三個風電場的風電機造成9隻老鷹死亡，遭檢方起訴。這些鳥飛入風電機葉片時，遭高速旋轉的葉片「絞殺」。

ESI承認，2012年以來，該公司與母公司在各地的50個風電場，造成不少金鵰和禿鷹(白頭鵰)死亡。根據檢方資料，這些風電場分別位於懷俄明、加州、新墨西哥、北達科達、科羅拉多、密西根、亞歷桑那和伊利諾州。

其中，有些風電機絞死的鳥類不只一隻，有些死於風電機葉片的鳥類，屍體也早已不見，官員表示，實際死亡數目可能高於檢方提交法院文件所說的150隻。

川普當政時，不執行候鳥條約法，因此檢方不曾提出起訴。拜登上台後，一方面鼓勵風電、太陽能等替代能源的生產，以緩解氣候變遷的衝擊，另一方面也下令保護野生動物的聯邦官員加強執法。

不過，美國「國鳥」禿鷹2007年以後就不再列為瀕臨滅絕的保護動物，因為禿鷹脫離了廣受農藥毒殺等危機，突然大量「復育」，如今，阿拉斯加除外的本土，就有30萬隻。

金鵰的運氣就沒那麼好。雖然總數維持穩定，但持續受到風電場、撞車、非法捕獵和鉛彈中毒的威脅。根據環保界的估計，美國西部目前大約有3萬1800隻金鵰，死於人類因素的每年約有2000隻，佔總死亡的60%。

候鳥條約法行之百年，只要企業有採取預防措施並申請核可，就不會遭到起訴，因此很少公司被起訴，ESI因為沒有申請核可，因此遭到起訴。

法庭文件顯示，ESI在新墨西哥和懷俄明建風電場之前，聯邦官員就預先警告，要做法防範措施，該公司不理，官員建議至少設法減少鳥隻的意外死亡，也愛理不理。

懷俄明州 墨西哥 拜登

上一則

喬治亞2槍案 8歲童意外射死6歲弟 射擊場老闆1家3死 兇手在逃

下一則

2女機上鬧事被8.1萬、7.7萬元 金額歷來最高

延伸閱讀

懷州女傳挺川照 男星亞歷鮑德溫分享反被告誹謗

懷州女傳挺川照 男星亞歷鮑德溫分享反被告誹謗
芬太尼毒害南加 製造地由中國轉至墨西哥

芬太尼毒害南加 製造地由中國轉至墨西哥

墨西哥總統專機3年半賣不掉 出租開趴籌維修費

墨西哥總統專機3年半賣不掉 出租開趴籌維修費
墨西哥綁架案兇殺案上升 國務院發旅遊警告

墨西哥綁架案兇殺案上升 國務院發旅遊警告

熱門新聞

加州首府沙加緬度市今天凌晨發生槍擊案，至少6死9傷。警方封鎖現場。(美聯社)

民眾尖叫逃跑...加州沙加緬度大規模槍擊 至少6死10傷

2022-04-03 09:43
華裔男子薛成海7日在波士頓法院的停車場開車撞倒並槍殺他的外甥，8日過堂時淚流滿面，但對謀殺指控不認罪。(CBS波士頓地方電視台截圖)

數槍轟頭…華男法庭外狙殺與妻有染外甥

2022-04-09 02:30
由於疫情減緩，新冠疫苗的需求隨之下滑。莫德納等許多美國生技股股價已跌入熊市。 路透

莫德納疫苗從搶手貨變成被拒之門外 股價已遁入熊市

2022-04-05 13:08
美國第一夫人吉兒拜登4月2日出席德拉瓦號核動力潛艦的服役典禮。路透

第一夫人貼身隨扈遭滲透 驚見假國土安全部官員

2022-04-07 08:08
劉美賢宣布退役，她是代表美國參加2022年冬奧會的最年輕運動員，在女子花滑中取得第七名的成績。 （美聯社）

華裔花滑明日之星 16歲劉美賢宣布退役

2022-04-09 18:02
加州29歲登山客奧斯卡‧亞利杭卓‧埃爾南德斯，在山區死亡多日才被發現，他的寵物犬一直陪著。圖為當初失蹤時，附有寵物犬「國王」照片的尋人招示。(取自推特)

男登山失蹤16天 忠狗伴屍不離棄 獲救時奄奄一息

2022-04-03 09:30

超人氣

更多 >
華裔花滑明日之星 16歲劉美賢宣布退役

華裔花滑明日之星 16歲劉美賢宣布退役
楊洋「且試天下」扮貴公子 網酸女主角趙露思丫鬟造型

楊洋「且試天下」扮貴公子 網酸女主角趙露思丫鬟造型
俄羅斯美味大螃蟹跌到半價 吃還是不吃？

俄羅斯美味大螃蟹跌到半價 吃還是不吃？
張庭、林瑞陽3年賺91億 違法傳銷遭中國罰沒2千萬

張庭、林瑞陽3年賺91億 違法傳銷遭中國罰沒2千萬
供不應求…紐約房租飆漲 屢見加價爭搶

供不應求…紐約房租飆漲 屢見加價爭搶