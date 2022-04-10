禿鷹殺手 飛入風電機葉片遭「絞殺」能源公司被罰800萬

類似這隻在猶他州勃克斯艾德郡空曠山區高空盤旋的老鷹，在新墨西哥州被 風電機絞殺。(美聯社)

「下一紀」能源公司的子公司－ESI能源公司在8個州的風電機，「絞殺」了至少150隻鷹，6日遭法庭宣判緩刑、 罰款800萬元。

ESI公司代表人在懷俄明州 夏安市聯邦法院，就違反候鳥條約法一事，表示認罪。該公司在懷俄明州和西墨西哥 州三個風電場的風電機造成9隻老鷹死亡，遭檢方起訴。這些鳥飛入風電機葉片時，遭高速旋轉的葉片「絞殺」。

ESI承認，2012年以來，該公司與母公司在各地的50個風電場，造成不少金鵰和禿鷹(白頭鵰)死亡。根據檢方資料，這些風電場分別位於懷俄明、加州、新墨西哥、北達科達、科羅拉多、密西根、亞歷桑那和伊利諾州。

其中，有些風電機絞死的鳥類不只一隻，有些死於風電機葉片的鳥類，屍體也早已不見，官員表示，實際死亡數目可能高於檢方提交法院文件所說的150隻。

川普當政時，不執行候鳥條約法，因此檢方不曾提出起訴。拜登 上台後，一方面鼓勵風電、太陽能等替代能源的生產，以緩解氣候變遷的衝擊，另一方面也下令保護野生動物的聯邦官員加強執法。

不過，美國「國鳥」禿鷹2007年以後就不再列為瀕臨滅絕的保護動物，因為禿鷹脫離了廣受農藥毒殺等危機，突然大量「復育」，如今，阿拉斯加除外的本土，就有30萬隻。

金鵰的運氣就沒那麼好。雖然總數維持穩定，但持續受到風電場、撞車、非法捕獵和鉛彈中毒的威脅。根據環保界的估計，美國西部目前大約有3萬1800隻金鵰，死於人類因素的每年約有2000隻，佔總死亡的60%。

候鳥條約法行之百年，只要企業有採取預防措施並申請核可，就不會遭到起訴，因此很少公司被起訴，ESI因為沒有申請核可，因此遭到起訴。

法庭文件顯示，ESI在新墨西哥和懷俄明建風電場之前，聯邦官員就預先警告，要做法防範措施，該公司不理，官員建議至少設法減少鳥隻的意外死亡，也愛理不理。