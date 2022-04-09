被控當中國科技間諜 堪大華裔研究員陶豐或判重刑

堪薩斯大學華裔研究員陶豐被控為中國政府擔任科技間諜案，7日被陪審團裁定犯下三項電匯欺詐罪和一項虛假陳述罪。(美聯社)

堪薩斯大學(University of Kansas)華裔 研究員陶豐(Feng "Franklin" Tao) 被控為中國政府擔任科技間諜 案，7日陪審團裁定，三項電匯欺詐罪和一項虛假陳述罪成立。但聯邦地區法官羅賓遜(Julie Robinson)將繼續權衡辯方提出的動議，已要求律師以書面形式提交各自論點，她將再就此權衡判刑。

陶豐被控8項罪名，陪審團裁定其中4項罪名成立；原因是他未在申請撥款利益衝突表格上，披露他2018年受聘中國人才計畫「長江學者」職位。陶豐受聘前往中國建立實驗室並為福州大學招聘員工，卻告訴堪薩斯大學他2019年春季學期改到德國做研究。

檢察官巴里(Adam Barry)描述陶豐為了欺騙堪薩斯大學、能源部和國家科學基金會，而「精心編造謊言」。

但辯護律師澤登伯格(Peter Zeidenberg)辯稱，陶豐充其量只是「兼差」；他在審判中強調，陶豐仍是堪大最多產的研究人員之一，堪薩斯大學2019年4月還表揚他，時間就在他被捕前幾個月。澤登伯格強調，陶豐完成了他獲資助進行的所有研究，在中國的工作也沒有違反規定，因為他沒有得到報酬。

澤登伯格還指出，陶豐在一些論文中列出他與這兩所學校的關係，這顯示他並沒有隱瞞。

前總統川普為打擊在美國大學及研究機構偷竊商業機密的中國經濟間諜活動，2018年啟動「中國行動計畫」，多位華裔學者遭調查，陶豐是第一個受審案例。因遭致社會批評和起訴失敗，司法部 2月已結束此計畫；但官員表示，未來仍將追究中國威脅。

陶豐生於中國，2002年移居美國，2014年8月開始在堪薩斯大學環境有益催化中心工作；該中心從事可持續技術研究，以保護自然資源和能源。

陶豐面臨最高20年聯邦刑期和最高25萬元電匯欺詐罰款，另外每項計畫欺詐罪最高可判處10年刑期和25萬元罰款。