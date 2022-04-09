掏空大馬主權基金 前高盛銀行家吳崇華罪名成立

高盛公司前銀行家吳崇華(左)被控賄賂等罪名成立，他被控參與從馬來西亞國家投資基金截獲45億元的陰謀，從中獲取3500萬元回扣。(美聯社)

紐約聯邦法院陪審團8日裁定高盛 公司前銀行家吳崇華(Roger Ng)的賄賂等罪名成立，他被控合謀參與從馬來西亞國家投資 基金截取45億元，然後收受3500萬元回扣。

陪審團在近兩個月的審議證據後做出裁決，吳崇華與馬來西亞金融家劉特佐(Low Taek Jho)合謀，通過為馬來西亞發展公司(1MDB)發債融資 而獲取巨額回扣和賄賂，用在珠寶、藝術品、超級遊艇、奢華房地產、狂歡派對以及資助好萊塢拍片等高檔消費，包括明星萊昂納多·迪卡普里奧(Leonardo DiCaprio)主演的影片「華爾街之狼」(The Wolf of Wall Street)。

49歲的吳崇華曾任馬來西亞投資銀行的主管，是1MDB巨額回扣案中唯一受審的高盛公司銀行家，他對洗錢和違反兩項反賄賂法的三項指控不認罪。

檢方指出，吳崇華和其他高盛銀行家通過發行債券，協助1MDB籌到65億元，但將45億元打到個人及其他同謀的帳戶。檢察官說：「吳崇華給馬來西亞民眾造成無法估量的傷害，對遵守規則的人毫無公平可言。」

辯護律師承認截獲1MDB的融資可能是史上最大的搶劫，但聯邦檢方是將吳崇華作為其他罪犯的替罪羊，包括高盛銀行前東南亞區主管萊斯納(Tim Leissner)。律師說：「吳崇華在整個事件中是代人受過，而萊斯特卻做成他一生中最大的交易。」

律師表示，萊斯特在高盛的級別更高，但他嫁禍和指證吳崇華，以換取自己的寬大處理，「萊斯特一貫是謊話連篇，在法庭上不停撒謊」。

出席作證時，萊斯特說他和吳崇華及劉特佐三人是用離岸帳戶和空殼公司轉移資金，洗錢手段包括偽造銀行合約，「如果我們對任何一家銀行說實話，錢就根本洗不了，會像紙牌屋一樣倒塌。」

萊斯特作證說，劉特佐2012年在倫敦一個晚宴上告訴他吳崇華，兩人可從債券融資中拿到回扣。萊斯特表示知道拿回扣違法，但如果融資項目成功，他將成為高盛的英雄。

萊斯特說，吳崇華得知能拿回扣後特別高興，因為他認為高盛多年來給他的待遇不高。吳崇華通過萊斯特得到3500萬元回扣。

萊斯特2018年認罪向馬來西亞和阿布扎比政府官員行賄數百萬元，作為認罪協議的一部分，他被沒罰4370萬元和答應針對吳崇華做不利證詞。