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獄中與死囚共禱 德州7議員力阻27日行刑

編譯陳韻涵／綜合8日電
德州七名州眾議員親自拜訪定本月27日被處決的死刑犯梅莉莎‧魯綺歐，告訴她眾人努力阻止行刑的最新狀況。魯綺歐(中)帶領七名到訪議員祈禱。(美聯社)
德州七名州眾議員親自拜訪定本月27日被處決的死刑犯梅莉莎‧魯綺歐，告訴她眾人努力阻止行刑的最新狀況。魯綺歐(中)帶領七名到訪議員祈禱。(美聯社)

德州七名州眾議員不遠千里，親自拜訪定本月27日執行死刑的拉丁裔女子梅莉莎‧魯綺歐(Melissa Lucio)，告訴她眾人努力阻止行刑的最新狀況，甚至能夠擁抱她並圍坐祈禱。

美聯社報導，53歲的梅莉莎魯綺歐是德州死囚中，唯一的拉丁裔女子；她的致命注射死刑若如期執行，將會是2014年來，德州處決的首位拉丁裔死囚，也是全美首位伏法的拉丁裔女囚。

死刑犯梅莉莎‧魯綺歐。(美聯社)
死刑犯梅莉莎‧魯綺歐。(美聯社)

最高法院1976年解除死刑執行禁令以來，只有17位女性伏法，最近一次執行是在2021年1月。

2007年，魯綺歐兩歲的小女兒瑪麗亞(Mariah)身上多處瘀青，一個手臂骨折，頭部有遭重擊的跡象，送醫不治；陪審團判決她凌虐兒童與謀殺罪名成立，她被法官判處死刑。

魯綺歐兩歲的小女兒瑪麗亞2007年頭部有遭重擊的跡象，送醫不治，她凌虐兒童與謀殺...
魯綺歐兩歲的小女兒瑪麗亞2007年頭部有遭重擊的跡象，送醫不治，她凌虐兒童與謀殺罪名成立，並被判死。圖為魯綺歐抱著瑪麗亞，另一女兒艾德莉亞娜站在旁邊。(美聯社)

魯綺歐的律師凡內莎‧波特金(Vanessa Potkin)上月22日向德州州長提出特赦陳情，希望能免她一死，或是至少延後行刑。

波特金提出新證據，指魯綺歐案是一樁冤獄，而且當年判她有罪的陪審員中，有四人如今質疑原本的決定。

德州州眾議員穆迪(Joe Moody)表示，6日探監拜訪魯綺歐，原本被告知根據死囚犯會面規定，不得有實際接觸，沒想到議員最終得以和魯綺歐待在同一個房間，甚至能夠擁抱她。

眾人在德州蓋茨維爾(Gatesville)山景監獄(Mountain View Unit)的一個白色房間內，圍成一圈坐著；州眾議員羅斯(Toni Rose)在40分鐘的會面中，領導眾人祈禱。

穆迪表示，他請魯綺歐帶領最後的禱告並為此次會面畫下句點。

魯綺歐的禱詞聽得出她內心平和，雖然堅信自己沒有虐待兩歲女兒致死，但也坦然接受可能伏法。

穆迪說：「我們的祈禱圍繞著這個主題，鼓舞了在監獄裡照顧她的人們，我們的祈禱感動那些即將決定她人生的決策者，這感覺非常合適。」 

聲援魯綺歐的議員表示，當局應該暫停執行27日的死刑，因為她是否有罪仍待商榷，此案也將成為審查死刑犯會面政策的關鍵，包括身體接觸的規定，以及未來是否可能在德州廢除死刑等。

德州 眾議員 波特

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