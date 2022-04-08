建造才10年、價值45億 9艘自由級濱海戰艦除役 國會恐不答應

海軍花了45億元建造自由級濱海戰鬥艦，如今想把九艘除役，恐面臨國會反對。圖為自由級濱海戰鬥艦「底特律號」駛進底特律港。(美聯社)

海軍花了45億元建造「自由級」濱海戰鬥艦，如今國防重點轉為對付俄羅斯 和中國，想把艦齡最高才十年的其中九艘除役，國會恐有不小的反對之聲。

自由級戰艦，艦體不大，速度靈活，適合追逐海盜船，既已不適用，海軍的算盤是，每艘省下5000萬元，可拿來做更重要的用途。但是，美軍艦隊總船數早就被中國超越，再把已建好的「新」艦艇除役，國會議員恐怕難以接受。

海軍軍令部長吉爾迪(Mike Gilday)卻認為，保留裝有遠射程長遠武器的現代軍艦，淘汰無法應對「當前挑戰」的艦艇，才是展現國力之道。

他4日在馬里蘭州一場戰略座談會上說，「我們需要隨時可以上陣、能力很強、很致命的部隊，而不是規模雖大，卻不是隨時可以上陣、能力沒那麼強、不那麼致命的部隊。」

根據海軍的規劃，共有24艘艦艇可予汰換，包括5艘巡洋艦和2艘洛杉磯 級潛艦，省下來的錢可用來維修現存艦艇、建造更多現代艦艇。本計畫若實施，省下來的經費超過建造9艘濱海戰鬥艦所需。

2001年911恐攻後提出的自由級濱海戰鬥艦，設計從一開始就有問題。海軍建議淘汰的是傳統鋼製船體那一批，因為推進力不夠，改造很花錢；海軍並建議改用鋁造船體的「獨立」級艦艇。

過去20年來，美國海軍艦艇數從318減到297，中國的卻從210增為360，眾議員 惠特曼(Rob Wittman)批評當局者「毫不負責」；眾議員魯瑞亞(Elaine Luria)則，一下子要除役這麼多艘，尤其是還算新的船艦，「海軍浪費好幾百億建造不符目的船艦，欠納稅人一聲抱歉。」