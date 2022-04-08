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飛行員幹的？喬州黑鷹直升機3月墜毀疑非意外

編譯柯立偉／綜合7日電
陸軍兩架UH-60黑鷹直升機3月30日在喬治亞州史都華基地墜毀，事故造成一名陸軍上尉死亡，但當局調查後發現，這起墜毀可能是有人故意為之。(示意圖，Getty Images)
陸軍兩架UH-60黑鷹直升機3月30日在喬治亞州史都華基地墜毀，事故造成一名陸軍上尉死亡，但當局調查後發現，這起墜毀可能是有人故意為之。(示意圖，Getty Images)

陸軍兩架UH-60黑鷹直升機3月30日凌晨2時在喬治亞州史都華基地(Fort Stewart)的萊特軍用機場(Wright Army Airfield)墜毀，造成26歲的陸軍上尉貝盧(James Bellew)死亡，陸軍原先認為此事純屬意外；然而調查近一周後，卻進入「刑事調查程序」，陸軍當局表示這起事件可能是有人故意為之。

陸軍第三步兵師並未公布調查細節，該師中校艾爾德(Lindsey Elder)指出，事發時貝盧正準備執行一起緊急醫療後送任務，而初步調查顯示貝盧接獲任務通知後，並未叫醒其他應一同出任務的機組員。

艾爾德說：「我們現在還不能透露涉事兩架直升機損害的程度、事件經過、塔台反應以及貝盧如何在不吵醒其他機組員的狀況下獨自登機，這些都還在本師積極調查中，為保證調查完整且獨立，我們不會公布任何細節。」

至於調查人員是否懷疑這起事件正由貝盧所策畫，艾爾德未予回應，只低調說：「目前只知道事發時所有人都在睡覺，貝盧是整起事件中唯一的機組員，也是唯一的死者。」

雖然目前有證據指向直升機墜毀「並非意外」，而貝盧做為整起事件的「唯一見證人與死者」，有一定嫌疑程度存在，但包含艾爾德在內所有貝盧的長官、同僚及下屬均表示貝盧是一個「令人尊敬的優秀軍官」。

貝盧所屬單位旅長瓦納克(Eric Vanek)就說：「對於貝盧所有親朋好友及本單位而言，失去這麼一位優秀的飛行員是個無法估量的悲劇，他生前不斷穿梭在各個救援現場，拯救過無數人的生命」；貝盧的下屬也稱讚貝盧是一個「富有同情心，且非常有威望」的長官。

國防部資料顯示，貝盧並非傳統軍校出身，而是在就讀維吉尼亞大學期間加入該校「預備軍官訓練團」(ROTC)而在畢業後獲得少尉軍銜；從軍以來表現優異，曾多次獲得獎章。

喬治亞州 國防部 維吉尼亞

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