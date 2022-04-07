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高盛預料 美國今年通膨降至4%以下 但經濟衰退風險升高

編譯劉忠勇／綜合外電
高盛預料美國今年的通膨率會降到4%以下。路透
高盛預料美國今年的通膨率會降到4%以下。路透

高盛全球私人財富管理共同負責人 Meena Lakdawala-Flynn指出，高盛預料美國今年的通膨率會降到4%以下，而股市則表現平平。

Lakdawala-Flynn周四在紐約彭博財富峰會上說，「我們確實認為美國的通膨目前正在見頂。我們認為2023年經濟衰退的可能性增加了」。

前國際貨幣基金組織（IMF）首席經濟學家Olivier Blanchard較為悲觀。他認為，聯準會（Fed）要在不引發經濟衰退的情況下讓40年來最熱的通膨降溫會很困難。

「我不像大多數人那樣樂觀，我仍然認為這將非常、非常艱難，」 現任職於彼得森國際經濟研究所的Blanchard周四在接受彭博電台訪問時表示，「聯準會很難讓這台機器放緩。勢得承認，不得不讓機器大幅失速，我們不希望出現經濟衰退。」

Lakdawala-Flynn指出，富有客戶如今專注於獲利能力，並正在物色醫療保健、能源以及房地產等資產。她建議，在股票領域，「客戶布局具有定價能力、利潤率高的公司」。

她也表示，投資人對非同質化代幣(NFT)和加密貨幣等數位資產的興趣仍在。

高盛 聯準會 貨幣

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