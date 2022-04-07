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次子中國事業夥伴 拜登曾替渤海華美總裁兒子寫大學推薦信

記者顏伶如／綜合報導
福斯數位新聞報導，拜登在2017年間，曾幫次子杭特‧拜登的創投事業夥伴李祥生的兒子寫大學推薦信。(Getty Images)
福斯數位新聞報導，拜登在2017年間，曾幫次子杭特‧拜登的創投事業夥伴李祥生的兒子寫大學推薦信。(Getty Images)

福斯數位新聞(Fox News Digital)6日報導，電郵紀錄顯示，拜登總統在2017年間，曾幫次子杭特‧拜登(Hunter Biden)的創投事業夥伴、投資銀行家李祥生(Jonathan Li)的兒子寫大學推薦信，推薦信直接寄給布朗大學(Brown University)校長。

報導指出，杭特‧拜登的創投公司羅斯蒙特賽內卡(Rosemont Seneca)，合夥對象為渤海金控(Bohai Capital)以及渤海華美(BHR)，李祥生為渤海華美總裁。直到去年，杭特‧拜登仍持有渤海華美10%股份，但杭特‧拜登律師2021年11月對紐約時報表示，持股已出清。

根據福斯數位新聞取得電郵紀錄，李祥生2017年1月3日寫信給杭特‧拜登以及合夥人阿契爾(Devon Archer)、博爾格(James Bolger)。李祥生在信中說明，兒子克里斯‧李(Chris Li)正在申請布朗大學、康乃爾大學(Cornell University)及紐約大學(New York University)，並附上兒子履歷表。

2017年2月18日，當時的羅斯蒙特賽內卡公司總裁史威林(Eric Schwerin)寫信給李祥生，信中指出：「杭特要我把一份推薦函寄給你，這是杭特請他的父親幫克里斯寫給布朗大學的」。

史威林在信中表示：「推薦信正本正透過聯邦快遞(FedExed)寄給布朗大學的派克森教授(Dr. Paxson)，最晚周二可以寄達，因為周一是這裡的假日。若有任何疑問，請讓我們知道。」信中所指的是布朗大學校長派克森(Christina Paxson)。

電郵紀錄顯示，李祥生後來回信向史威林道謝，也向杭特‧拜登致謝。

報導指出，克里斯‧李是否獲得布朗大學錄取，若獲錄取是否前往就讀，目前無法證實。布朗大學答覆福斯數位新聞詢問時說，由於涉及隱私，無法對外公布申請者的個人訊息。

拜登曾幫次子杭特‧拜登的創投事業夥伴李祥生的兒子寫大學推薦信，直接寄給布朗大學校...
拜登曾幫次子杭特‧拜登的創投事業夥伴李祥生的兒子寫大學推薦信，直接寄給布朗大學校長。圖為布朗大學校園。(Getty Images)

杭特‧拜登 紐約時報 投資

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