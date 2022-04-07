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網紅給負評 熱門中餐館揭內幕：因拒給百元折扣、拒參加行銷活動

記者胡玉立／綜合報導
密蘇里州聖路易市熱門中餐館Corner 17因「挺身」揭發遭某網紅留下「惡意負評」的背後原因，人氣瞬間爆紅，社區也因此團結起來力挺。圖為店內高朋滿座。(取材自臉書)
密蘇里州聖路易市熱門中餐館Corner 17因「挺身」揭發遭某網紅留下「惡意負評」的背後原因，人氣瞬間爆紅，社區也因此團結起來力挺。圖為店內高朋滿座。(取材自臉書)

密蘇里州聖路易市熱門中餐館Corner 17這幾天因「挺身」揭發遭某網紅留下「惡意負評」的背後原因，人氣瞬間暴紅，社區也因此團結起來力挺。餐館老闆魏欣(Xin Wei，音譯)受訪談起這整件事，心情像洗三溫暖一樣，激動又窩心。

魏欣在社群媒體Instagram貼出截圖和感言，顯示Instagram網紅@antonio_eats_la挾20萬名粉絲威力，在3月26日直接寄簡訊給他，表明當天下午要去Corner 17用餐，希望餐館可以折扣100元，他會記下用餐經驗，然後發布到他帳戶上。

魏欣明白這位網紅的意圖，但基於餐廳最近很忙，他不想參加這樣的「合作促銷活動」，尤其是@antonio_eats_la顯然是來自洛杉磯。根據截圖，魏欣回道：「謝謝你的提議，但Corner 17覺得這樣的『合作』行不通。」

但魏欣說「他還是來了」，而且，曾在網上自稱是馬利克 (Antonio Malik)的@antonio_eats_la隨後在29日公開發表負面評論，標記Corner 17餐廳食物照片寫道：「有史以來最難吃的餃子！」

魏欣表示，Corner 17對顧客反饋和批評持開放態度，否則餐廳無法改善；但他指出，「我意識到，那其實不是批評，反而更像攻擊，因為我們沒有給他100元折扣。」

魏欣在感言中寫道，「因為我們拒絕與他們合作而故意寫下糟糕報導，是不專業的；這種敵意作法只會毀掉他們自己的生意。」

他還說：「因為我們感受到這位網紅的威脅，我想挺身而出，向我的亞洲社區發聲，我們可以拒絕任何促銷要求，不要害怕站出來為自己辯護。」截至6日為止，該貼文已收到近3萬5000個讚和超過2180條回應評論。

魏欣表示，在亞洲社區，尤其是他父母那一代人傾向努力工作，不惹事生非。上週這件事，他的父母也曾勸他「算了」，但是，他當時想，「有時候，你只需要為自己挺身而出」。

現在，Corner 17鄰近社區已因此團結起來，魏欣說：「我們有很多很棒的忠誠客戶特地過來打聲招呼，還有很多人給服務生很慷慨的小費。」有服務生因此感動得流下了眼淚。魏欣表示，這樣的行動，真的「非常窩心，非常溫暖」。

社群媒體 密蘇里州 餃子

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