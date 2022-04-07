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懷州女傳挺川照 男星亞歷鮑德溫分享反被告誹謗

編譯林梅婕／綜合6日電
懷俄明州女子蘿西‧麥考倫曾在社群媒體上分享自己在去年1月6日到華府參加支持前總統川普集會的照片，遭到好萊塢男星亞歷鮑德溫轉發後引發網路騷動；麥考倫控告鮑德溫誹謗，鮑德溫的律師要求駁回訴訟。(Getty Images)
懷俄明州女子蘿西‧麥考倫曾在社群媒體上分享自己在去年1月6日到華府參加支持前總統川普集會的照片，遭到好萊塢男星亞歷鮑德溫轉發後引發網路騷動；麥考倫控告鮑德溫誹謗，鮑德溫的律師要求駁回訴訟。(Getty Images)

懷俄明州女子蘿西‧麥考倫(Roice McCollum)曾在社群媒體上分享自己在去年1月6日到華府參加支持前總統川普集會的照片，遭到好萊塢男星亞歷鮑德溫(Alec Baldwin)轉發後引發一陣網路騷動；今年1月麥考倫向鮑德溫提告，指此舉使她收到許多充滿仇恨言論的訊息，並控告鮑德溫誹謗，鮑德溫的律師在4日向聯邦法官申請訴訟駁回。

鮑德溫的律師聲稱：「轉發蘿西自己在公開平台上傳的照片，然後附上對這件事情的政治性評論，並不能作為指控惡意中傷的依據。」

此事要追溯至2021年8月，蘿西的兄弟、陸戰隊下士麥考倫(Rylee McCollum)在阿富汗的喀布爾機場自殺炸彈攻擊中喪生，雷利的女兒也成了遺腹子；鮑德溫得知此事後，主動透過社群平台Instagram聯繫蘿西，並捐款5000元。

然而，今年1月鮑德溫在Instagramg上看到去年國會暴亂當天，蘿西參加華盛頓紀念碑的支持川普集會活動，便私訊向蘿西確認她是否是當初為雷利成立募款活動的主辦人；蘿西不僅證實，還聲稱自己參加的集會活動「完全合法」。

鮑德溫告訴蘿西，他將與自己的240萬名追蹤用戶分享蘿西的照片，並寫下「祝你好運」；蘿西表示，自此之後她收到成千上百封仇恨訊息，有人甚至寫道「你應該被強暴而死」、以及「你的兄弟死有餘辜」等內容。

蘿西不堪其擾，於1月在懷俄明州向鮑德溫提告；告訴人除了蘿西，還包括夏安‧麥考倫(Cheyenne McCollum)和雷利的妻子吉娜‧麥考倫(Jiennah McCollum)，集體指控鮑德溫的貼文造成他們名譽受損。

鮑德溫指出，申請駁回告訴的理由包括自己並不住在懷俄明州，因此當地法院不具有管轄權，以及他與蘿西的私訊內容不足以構成誹謗；最後，鮑德溫並未針對夏安和吉娜做出任何評論，這兩人的告訴理由並不成立。

鮑德溫對被提告回覆稱，他「感到相當諷刺，雖然自己捐款給一位為國捐軀的愛國者，但為他募款的人竟然參加一場許多人和自己都認為對美國民主極具侮辱的活動」。

懷俄明州 社群媒體 川普

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