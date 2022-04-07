阻無證客 德州州長施鐵腕 增加軍事行動 邊界攔檢車輛河邊設鐵網

為阻移民入境，德州州長艾伯特6日下令州警開始攔查從墨西哥邊界進入美國的商業車輛。圖為國民兵去年駐守在德州的美墨邊界。(美聯社)

德州 州長艾伯特(Greg Abbott)6日下令州警開始攔查從墨西哥邊界進入美國的商業車輛，並稱願租巴士把移民 送到華府，暗諷拜登總統將解除嚴限難民入境的的新冠防疫令，可能引發移民潮。

德州官員也說，將開始在南部邊界「增加軍方活動」，沿著格蘭德河岸在河水較淺處裝設鐵絲網，以阻止移民穿越邊界；艾伯特曾承諾將以「前所未見」的行動，盡一切力量，阻止移民與難民進入德州。

川普時代的官員不斷呼籲德州州長宣布，南部邊境已遭移民「入侵」，州長應動用州警和國民兵，將「入侵者」逐出美國，等於鼓動共和黨州長直接執行聯邦政府的權限。

憲法專家說，如果德州真的自行處理移民入境事宜，不但於法不合，也必然受到司法挑戰，很快就會被告到法院去。

邊境官員說，聯邦政府5月23日取消援引美國法典第42卷(Title 42)公衛規定後，每日湧向南部邊境的難民與移民人數，可能多達1.8萬人。上週，每天抵達美墨邊境 的人數就已有7100人。

對移民強硬且曾在川普任內擔任移民及海關執法局(ICE)代理局長的霍曼(Tom Homan)說，他已和艾伯特談過，由德州政府「接掌」處理邊境移民的業務。「我已和他辦公室裡的法務人員討論，可不可能引用憲法裡面處理『國家遭侵略』的條文？」

亞利桑納州的共和黨州長杜西(Doug Ducey)也面臨黨內同志的壓力，叫他宣布該州已遭入侵，宜動用戰爭發生才能啟動的非常權力。

杜西和艾伯特不同，沒有連任的壓力，因此一直不為所動，也絕不對此事表示意見。