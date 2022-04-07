執行不敲門搜查令 明州警誤殺男子 家屬要告檢方不起訴

錄像顯示洛克從睡夢中驚醒，手中拿著一把槍。(美聯社)

明尼蘇達州非裔洛克(Amir Locke)2月被執行「不敲門搜查令」的警察 誤殺，明州 檢方6日決定對開槍警察不尋求起訴，死者洛克的母親凱倫·威爾斯(Karen Wells)對此決定極為憤怒，矢言抗爭並要正告開槍的警察「你有罪」。

明州檢察長艾里森(Keith Ellison)和漢內平郡(Hennepin)檢察官佛里曼(Michael Freeman)表示，他們審議洛克被槍殺的所有證據，認為警察韓尼曼(Mark Hanneman)入戶搜查期間開槍是正當防衛，隨身照相機的錄影顯示，洛克在家裡曾用槍對準警察。

威爾斯在律師陪同下來到紐約，與民權牧師夏普頓(Al Sharpton)一起出席記者會，她表示兒子死得冤枉，事情遠沒有結束，開槍警察就是有罪，她絕不會放棄，要繼續向明市當局抗爭。

明市防暴警察為調查一起兇殺案，2月2日早6時48分許直接闖入洛克的家執行「不敲門搜查令」。但威爾斯說，她的兒子當時在沙發上睡覺，警察闖入後被嚇醒，從警方隨身照相機的錄影中也可看到，警察是行刑方式將兒子處決，她對檢方不起訴警察的決定深感失望。

警方入戶搜查不是針對洛克，而是另一個人，但進屋後發現洛克的手中有槍並且對準警察，便開槍將其射中。州檢察長艾里森表示，如果沒有「不敲門搜查令」，洛克可能永遠不會被殺，但並沒有充分的證據顯示，開槍的韓尼曼違反有關警察使用致命武器的規定。

洛克被殺時，三名明市警察因為非裔佛洛伊德 (George Floyd)被跪頸致死一案而受審，佛洛伊德之死在全國引發廣泛抗議，同時也掀起重審「不敲門搜查令」的呼聲。明尼亞波利斯市長佛雷(Jacob Frey)宣布立刻停止實施「不敲門搜查令」和「不敲門逮捕令」，要求警察進入居民住宅前必須敲門，部分州議員提議在明州禁止不敲門搜查令，除非遇到特殊情況。