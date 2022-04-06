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維州華裔餐館工之子 哈佛等6常春藤名校爭搶

餐館工之子 錄取6常春藤盟校 姊姊13年前也被4名校爭搶

記者顏嘉瑩／紐約報導
張嘉華日前獲得八所常春藤大學中的六所錄取。(張志宏提供)
張嘉華日前獲得八所常春藤大學中的六所錄取。(張志宏提供)

美國多所大學放榜，維州華裔高中生張嘉華(Joshua Zhang)在八所常春藤盟校中，被六所錄取，讓他在餐館工作、僅有高中文憑的父親感到驕傲，表示培養出學霸子女，父母的陪伴和學習環境是關鍵。事實上13年前，張嘉華的姊姊張宏杰(Joyce Zhang)，也曾被四所常春藤盟校爭搶。

張嘉華(右)在13年前與被被哈佛大學錄取的姊姊張宏杰合影。(張志宏提供)
張嘉華(右)在13年前與被被哈佛大學錄取的姊姊張宏杰合影。(張志宏提供)

張嘉華父親張志宏在接受本報採訪時表示，多年前張宏杰被哈佛、耶魯等多所名校爭搶時，在他們居住的維州華人圈中引起注目；張嘉華從小在才女姊姊的陰影下，對讀書有動力也有壓力，希望自己能讓大家「看得起」，因此在功課上不遺餘力。

張嘉華日前獲得八所常春藤大學中的六所錄取。圖左起為母親沙樹杰、張嘉華和父親張志宏...
張嘉華日前獲得八所常春藤大學中的六所錄取。圖左起為母親沙樹杰、張嘉華和父親張志宏。(張志宏提供)

各大學日前放榜，張嘉華同時被六所常春藤名校錄取，包括哈佛、普林斯頓、哥倫比亞、康乃爾、布朗、賓大等錄取，另外西北大學、安赫斯特學院(Amherst College)和維吉尼亞大學(UVA)等也都寄出錄取通知書；其中包括哈佛等多所學校提供全額獎學金，還附上免費機票和提供住宿，邀請他到學校參觀。

在餐館工作的張志宏說，自己一家相當普通，妻子為了照顧與女兒相差多歲的兒子特別上心，從小就給予他足夠的陪伴，並且培養他喜歡讀書的環境。張志宏說，自己從小不喜歡讀書，只有高中文憑，直到工作之後，才知道學習的重要，而妻子也為了孩子的教育，一路上照顧與陪伴他學習，「記得當時兒子在學前班，書包裝著玩具，到學校有朋友、有得玩，喜歡這個環境之後，自然而然開始喜歡讀書、上學」。

除了讀書，張嘉華在課外活動表現也很活躍。(張志宏提供)
除了讀書，張嘉華在課外活動表現也很活躍。(張志宏提供)

另外，養成良好習慣與興趣也很重要，張嘉華每天睡前一定會看故事書，培養了看書的興趣；他從小到大也很積極參加課外活動，像是運動、音樂或社交等各項活動，他都非常活躍，人緣也很好。

母親沙樹杰在張嘉華一路的學習過程中，強調不攀比，自己和自己比就好；張志宏打趣說：「妻子總是跟兒子說，不管學習好不好，他都是最棒的兒子，不用跟姊姊或任何人比」，所幸兒子從小認清目標，且相當努力。

華裔父母從小對兒女教育就很重視，但張志宏說，「陪伴」這個過程很難，卻會影響兒女今後的發展。他表示，很多華裔家庭由於工作太忙，父母直到孩子上了初中、高中才開始管教孩子，拿孩子與其他人比較，「如果一開始無法幫助他們在成長的過程中自律，等到走歪了再指指點點，結果可能就有所不同」。

沙樹杰(右)從小就很注重孩子教育，在張嘉華學習過程中一路陪伴。(張志宏提供)
沙樹杰(右)從小就很注重孩子教育，在張嘉華學習過程中一路陪伴。(張志宏提供)

對於兒子的未來，張志宏說他的願望很樸實，前途或掙錢多少都不重要，他希望張嘉華在大學及往後的日子裡學習做人做事，「剩下的就是快樂健康，不要為了生活、家庭而煩惱就好」；張志宏舉例，大女兒畢業後目前在華爾街工作，特別辛苦，他不求孩子大富大貴，只要孩子喜歡、開心才最重要。

常春藤 華裔 教育

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