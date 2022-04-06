奧克拉荷馬州新法禁墮胎 違犯醫師最高關10年 州長表明將簽署

奧克拉荷馬州眾議會通過嚴禁墮胎法， 並將法案交給州長史帝特簽署。圖為維護墮胎權人士在州議會外聚集，反對該法案。(美聯社)

奧克拉荷馬州 眾議會5日以70票對14票通過嚴禁墮胎 法， 違犯的醫師最高可能坐牢10年，並將法案交給州長史帝特(Kevin Stitt)簽署；史帝特已表明，只要議會通過重罰來幫助墮胎者的法案，他將會簽署實施。

該州參議會去年就已通過這法案，唯一例外可不受罰的是「為救墮胎婦女命而動手術」的醫師；一旦定罪，犯人不但最高可能坐牢10年，還要繳納10萬元罰款。

法案提案人歐爾森(Jim Olsen)說，罰則的對象是醫師，不是懷孕婦女。

奧克拉荷馬州議會近年來其實也通過類似的法案，不過都受到法院以違憲為由，裁決無效。

州眾議會投票表決法案時，議場外有100多名支持墮胎權的群眾，高喊「禁止墮胎法，滾出奧克拉荷馬」的口號，大聲抗議。

計畫生組織育大平原區分會臨時會長暨執行長威爾斯(Emily Wales)說：「這些議員繼續無情打擊我們的自由。他們訂下的嚴苛法律，無助於增進我們日夜奮鬥的安全目標，反而會對需要也該被墮胎的人，造成羞辱、誣蔑。」

她說，德州 通過數十年來最嚴格限制墮胎的法律之後，前來奧克拉荷馬州計畫生育組織經營的墮胎診所求助的婦女，增加了八倍。

德州去年底生效的反墮胎法律，規定胚胎有心跳之後，即約懷孕六周，即不得墮胎；強姦案、不倫案肇致的懷孕，也不例外。

奧克拉荷馬州眾議會5日另外通過決議，悼念因墮胎而喪命的「來不及誕生」小生命。