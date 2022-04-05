長榮旗下「長程輪」擱淺兩度脫困未果 將卸貨減輕載重再救援

長榮海運旗下貨櫃船長程輪日前在美國馬里蘭州巴爾的摩（Baltimore）港區外擱淺後，兩度施救未果，美國海岸防衛隊4日宣布，將卸下貨櫃減重後再進行救援。Getty Images

長榮 海運旗下貨櫃船長程輪日前在美國馬里蘭州 巴爾的摩（Baltimore）港區外擱淺後，兩度施救未果，美國海岸防衛隊今天宣布，將卸下貨櫃減重後再進行救援。

美聯社報導，美國海岸防衛隊（U.S. Coast Guard）、馬里蘭州環境部和長榮海運在記者會表示，打撈專家認為他們無法拉動載有將近5000個貨櫃、長305公尺的長程輪（Ever Forward）。官員表示，減輕載重有極大機會讓長程輪重新漂浮。

官員表示，將繼續疏浚至13公尺深度，一旦設置好兩艘起重機船，就會將貨櫃卸下並帶回西格特碼頭（Seagirt Marine Terminal），然後再度使用拖船和駁船讓長程輪重新漂浮。

進行脫困作業期間，船舶航道將保持單向航行，預期救援行動將為期約兩週時間。

長程輪為長榮海運子公司長榮香港 公司所屬的1.2萬 TEU貨櫃船，美東時間3月13日晚間離開巴爾的摩港後，在美國華盛頓附近的切薩皮克灣（Chesapeake Bay）發生擱淺。

事發後長榮指出，船上無人受傷，船隻與貨物也無受損，也沒有造成污染或阻礙航道，事故原因由主管機關調查中。