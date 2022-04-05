我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NCAA／男籃冠軍賽 堪薩斯擊敗北卡第4度封王

更年期作祟？ 中年婦女服抗憂鬱藥比率最高

編譯徐薏茹╱綜合4日電

研究結果表明，中年婦女服用抗憂鬱藥的比率為國內最高。國家衛生統計中心(NCHS)最新數據顯示，2015年到2018年的最後一個月當中，大約五分之一40歲至59歲的女性，以及近四分之一的60歲以上女性正服用抗憂鬱藥，18歲至39歲的女性約有十分之一服用；相同的統計時間，40歲到59歲的男性中有8.4%服用抗憂鬱藥，60歲以上的男性則有12.8%服用。

這則研究數據愈來愈受到科學界和醫界關注，許多對於中年婦女在疫情前就有如此高比例得憂鬱症感到震驚，部分醫生也擔心用來治療更年期症狀的抗憂鬱藥過度使用。

研究顯示在一般情況下，女性得憂鬱症的比例較男性高，尤其更年期前後的風險最大，停經前後荷爾蒙劇烈波動會導致熱潮紅、夜間盜汗等症狀，情緒也大受影響。

科學家一直在研究荷爾蒙對憂鬱症的影響，國家心理健康研究院(NIMH)正在研究一種在大腦受體雌激素中作用的藥物，有別於傳統的抗憂鬱藥，這款新藥會直接針對與雌激素下降有關的憂鬱症症狀治療，而且沒有傳統荷爾蒙療法的副作用。

研究發現女性更年期前後罹患憂鬱症的機率是其他時期的2到4倍，曾經得過憂鬱症的女性風險更大，美國女性更年期的中位數為51歲。

女性中年時期通常有更多壓力，而壓力會加重得憂鬱症的風險。另外，女性可能比男性更積極尋求心理健康治療，因此導致診斷及治療憂鬱症的比例較高。

NIMH研究人員從1988年開始追蹤90位女性，研究發現女性中年憂鬱症的發病集中在最後一次經期的前後兩年。女性中年憂鬱症的特性也很明顯，常常伴隨強烈焦慮、易怒，以及睡眠問題，還有典型的悲傷情緒，曾經享受的活動也無法帶來快樂。

憂鬱症 心理健康 疫情

上一則

CDC：Omicron亞型BA.2 占新冠變異株病例近3/4

下一則

帳單驗出DNA 印州1980年代強暴累犯 重判650年

延伸閱讀

陳張栩精神心理專科醫生提供精神心理健康醫療服務

陳張栩精神心理專科醫生提供精神心理健康醫療服務
鍍金壓力大 奧斯卡30年來2/3得主罹精神疾病

鍍金壓力大 奧斯卡30年來2/3得主罹精神疾病
女性心理復原力 比男性差？

女性心理復原力 比男性差？
州府撥款250萬 關注學子心理健康

州府撥款250萬 關注學子心理健康

熱門新聞

加州首府沙加緬度市今天凌晨發生槍擊案，至少6死9傷。警方封鎖現場。(美聯社)

民眾尖叫逃跑...加州沙加緬度大規模槍擊 至少6死10傷

2022-04-03 09:43
蘋果公司已要求員工4月11日起，陸續重回辦公室上班。但最新數據顯示，美國各大城辦公大樓使用率仍偏低，與更多勞工希望能彈性上班的現況呼應。美聯社

美國經濟幾乎全面重返常軌 就差這點

2022-04-01 09:42
新州女子艾莉絲‧傑特指控百貨量販店山姆俱樂部管理疏失，遺留葡萄在地上讓她踩到不慎滑倒；不過新州高等法院裁決山姆俱樂部不用負法律責任，因葡萄放置在密封的容器裡，並無管理不當。(Getty Images)

她在量販店踩到葡萄滑倒 1個原因判店家免賠

2022-03-28 18:11
洛杉磯時報痛批，史密斯(右)一掌讓奧斯卡添上污點，不管對黑人運動或黑人在演藝圈的努力都是一大挫敗。(美聯社)

美媒：史密斯一掌重挫黑人運動 奧斯卡添大污點

2022-03-29 14:54
聯邦食品暨藥物管理局29日授權，50歲以上的美國人可在接種首劑補強針至少四個月後，再接種第二劑輝瑞或莫德納的補強針。(美聯社)

FDA批准 逾50歲可打第2劑輝瑞、莫德納補強針

2022-03-29 19:04
通膨和缺貨使得消費者的品牌忠誠度降低。（路透）

90%美國超市顧客願換牌子 品牌忠誠度被「2原因」敗掉

2022-03-30 01:45

超人氣

更多 >
66歲周潤發近況曝光 頂一頭白髮自拍被讚帥

66歲周潤發近況曝光 頂一頭白髮自拍被讚帥
「獨臂刀王」王羽離世 享壽80歲

「獨臂刀王」王羽離世 享壽80歲
匈牙利總理連任 勝選演說罵澤倫斯基

匈牙利總理連任 勝選演說罵澤倫斯基
汪小菲被爆叫人深夜進大S家 搬空家具放到S Hotel

汪小菲被爆叫人深夜進大S家 搬空家具放到S Hotel
曾反對烏克蘭加入北約 德前總理梅克爾為己辯護

曾反對烏克蘭加入北約 德前總理梅克爾為己辯護