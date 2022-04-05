更年期作祟？ 中年婦女服抗憂鬱藥比率最高

研究結果表明，中年婦女服用抗憂鬱藥的比率為國內最高。國家衛生統計中心(NCHS)最新數據顯示，2015年到2018年的最後一個月當中，大約五分之一40歲至59歲的女性，以及近四分之一的60歲以上女性正服用抗憂鬱藥，18歲至39歲的女性約有十分之一服用；相同的統計時間，40歲到59歲的男性中有8.4%服用抗憂鬱藥，60歲以上的男性則有12.8%服用。

這則研究數據愈來愈受到科學界和醫界關注，許多對於中年婦女在疫情 前就有如此高比例得憂鬱症 感到震驚，部分醫生也擔心用來治療更年期症狀的抗憂鬱藥過度使用。

研究顯示在一般情況下，女性得憂鬱症的比例較男性高，尤其更年期前後的風險最大，停經前後荷爾蒙劇烈波動會導致熱潮紅、夜間盜汗等症狀，情緒也大受影響。

科學家一直在研究荷爾蒙對憂鬱症的影響，國家心理健康 研究院(NIMH)正在研究一種在大腦受體雌激素中作用的藥物，有別於傳統的抗憂鬱藥，這款新藥會直接針對與雌激素下降有關的憂鬱症症狀治療，而且沒有傳統荷爾蒙療法的副作用。

研究發現女性更年期前後罹患憂鬱症的機率是其他時期的2到4倍，曾經得過憂鬱症的女性風險更大，美國女性更年期的中位數為51歲。

女性中年時期通常有更多壓力，而壓力會加重得憂鬱症的風險。另外，女性可能比男性更積極尋求心理健康治療，因此導致診斷及治療憂鬱症的比例較高。

NIMH研究人員從1988年開始追蹤90位女性，研究發現女性中年憂鬱症的發病集中在最後一次經期的前後兩年。女性中年憂鬱症的特性也很明顯，常常伴隨強烈焦慮、易怒，以及睡眠問題，還有典型的悲傷情緒，曾經享受的活動也無法帶來快樂。