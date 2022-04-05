我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NCAA／男籃冠軍賽 堪薩斯擊敗北卡第4度封王

70萬件不重要移民案速結 為取消直接遞解令恐湧無證客作準備

記者顏伶如╱綜合報導
為減少積案，移民與海關執法局的律師收到指令，對不重要案件迅速結案。圖為收到出庭通知的移民獲釋後，在亞利桑納州索莫頓的「邊界衛生地區中心」等待新冠檢測。(美聯社)
為減少積案，移民與海關執法局的律師收到指令，對不重要案件迅速結案。圖為收到出庭通知的移民獲釋後，在亞利桑納州索莫頓的「邊界衛生地區中心」等待新冠檢測。(美聯社)

移民法院積案問題嚴重，估計累積案件高達170萬件，紐約時報報導，拜登政府現正設法讓遭到作業延宕的數十萬件遣返及庇護案件，盡快獲得處理。

美國移民及海關執法局 (US Immigration and Customs Enforcement，ICE)3日在一份備忘錄中，要求轄下律師檢視手邊案件，對於去年頒布執法指南被列為「不重要」的案件，必須迅速結案。

美國移民律師協會(American Immigration Lawyers Association)估計，符合如此定義的案件至少70萬件，約占目前移民法院積案總數的四成左右。

接下來大約有多少積案能獲得解決、估計解決時間需要多久等細節，美國移民和海關執法局則未進一步說明。

過去幾任政府也曾著手解決移民法院積案龐大的問題，但規模沒有拜登政府這般龐大。根據法院紀錄，前總統歐巴馬執政八年期間，約有16萬6000件移民法院積案獲得行政結案(administratively closed)。

由於移民法院積案數量創下歷史新高，向美國政府申請庇護等申請的移民，動輒等候數年。至於作業拖延的原因，其中之一是新冠疫情爆發後，主管機關作業耽擱。前總統川普任內則出現移民法院大量積案，尤其是2019年出現無證客非法入境潮。川普執政期間，原本移民法院已經結案的數萬筆案件，後來又重啟調查。

聯邦疾病防治中心(CDC)2020年3月援引聯邦法典第42卷(Title 42)公共衛生規定宣布，美墨邊境遭取締無證移民一概直接遞解出境。紐時分析，由於拜登總統下令在5月底取消這道直接遞解令，屆時美墨邊境恐將有規模空前的無證客湧現，拜登政府目前已經提前準備，降低移民法院龐大積案便是措施之一。

一名移民和海關執法局官員說，移民和海關執法局律師將檢視每一筆案件，找出符合聯邦政府要求優先處理等級的案件，例如涉及公共安全、國家安全威脅的案件，以及最近剛剛非法入境的無證移民。

司法部統計指出，目前移民法院約有30萬筆案件已經行政結案。

移民 拜登 美墨邊境

上一則

最高法院6：3通過 不需等無罪裁決 可控告政府、檢警「誣告」

延伸閱讀

積案170萬件 ICE：70萬件不重要移民案 將迅速結案

積案170萬件 ICE：70萬件不重要移民案 將迅速結案
拜登批普亭是戰爭犯 籲就俄侵烏罪行舉行審判

拜登批普亭是戰爭犯 籲就俄侵烏罪行舉行審判
尹錫悅顧問團訪華府 盼促成美韓早日舉行領袖峰會

尹錫悅顧問團訪華府 盼促成美韓早日舉行領袖峰會
聯邦取消美墨邊境直接遣返令 3共和黨執政州提告

聯邦取消美墨邊境直接遣返令 3共和黨執政州提告

熱門新聞

加州首府沙加緬度市今天凌晨發生槍擊案，至少6死9傷。警方封鎖現場。(美聯社)

民眾尖叫逃跑...加州沙加緬度大規模槍擊 至少6死10傷

2022-04-03 09:43
蘋果公司已要求員工4月11日起，陸續重回辦公室上班。但最新數據顯示，美國各大城辦公大樓使用率仍偏低，與更多勞工希望能彈性上班的現況呼應。美聯社

美國經濟幾乎全面重返常軌 就差這點

2022-04-01 09:42
新州女子艾莉絲‧傑特指控百貨量販店山姆俱樂部管理疏失，遺留葡萄在地上讓她踩到不慎滑倒；不過新州高等法院裁決山姆俱樂部不用負法律責任，因葡萄放置在密封的容器裡，並無管理不當。(Getty Images)

她在量販店踩到葡萄滑倒 1個原因判店家免賠

2022-03-28 18:11
洛杉磯時報痛批，史密斯(右)一掌讓奧斯卡添上污點，不管對黑人運動或黑人在演藝圈的努力都是一大挫敗。(美聯社)

美媒：史密斯一掌重挫黑人運動 奧斯卡添大污點

2022-03-29 14:54
聯邦食品暨藥物管理局29日授權，50歲以上的美國人可在接種首劑補強針至少四個月後，再接種第二劑輝瑞或莫德納的補強針。(美聯社)

FDA批准 逾50歲可打第2劑輝瑞、莫德納補強針

2022-03-29 19:04
通膨和缺貨使得消費者的品牌忠誠度降低。（路透）

90%美國超市顧客願換牌子 品牌忠誠度被「2原因」敗掉

2022-03-30 01:45

超人氣

更多 >
66歲周潤發近況曝光 頂一頭白髮自拍被讚帥

66歲周潤發近況曝光 頂一頭白髮自拍被讚帥
「獨臂刀王」王羽離世 享壽80歲

「獨臂刀王」王羽離世 享壽80歲
匈牙利總理連任 勝選演說罵澤倫斯基

匈牙利總理連任 勝選演說罵澤倫斯基
汪小菲被爆叫人深夜進大S家 搬空家具放到S Hotel

汪小菲被爆叫人深夜進大S家 搬空家具放到S Hotel
曾反對烏克蘭加入北約 德前總理梅克爾為己辯護

曾反對烏克蘭加入北約 德前總理梅克爾為己辯護