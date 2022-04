福斯新聞台老闆梅鐸。(美聯社)

CNN報導,即將在5月問世的新書「這不會通過:川普、拜登 與美國未來之戰」(This Will Not Pass: Trump, Biden, and the Battle for America's Future,暫譯)爆料,美國總統拜登曾說,福斯新聞台「是美國最具破壞性的勢力之一」。

本書作者紐約時報 記者馬汀(Jonathan Martin)和CNN政治分析家伯恩斯(Alexander Burns)寫道,拜登對福斯公司董事長與最大股東梅鐸 更是不滿,曾在2021年中告訴一名同事說,梅鐸是「世界上最危險的人」(the most dangerous man in the world)。

這本新書描述說,福斯新聞台「充斥反拜登節目,煽動對疫苗的懷疑,並散播關於2021年1月6日國會暴動的狂野陰謀論」。

不過,根據收羅拜登演說、訪談、推文等公開聲明的資料庫Factba.se,拜登不曾公開批評梅鐸,所以這本新書的內容很可能掀起波瀾。