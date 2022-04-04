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奧克拉荷馬州州長簽署法案 禁變性女參與女子運動賽

記者張聲肇／綜合報導
奧克拉荷馬州長史帝特上周簽署「挽救女性體育法」，禁止變性女參加女子體育比賽。(美聯社)
奧克拉荷馬州長史帝特上周簽署「挽救女性體育法」，禁止變性女參加女子體育比賽。(美聯社)

奧克拉荷馬州長史帝特(Kevin Stitt)上周簽署「挽救女性體育法」，禁止變性女以女性團隊成員身分，參加體育比賽。

首任而尋求連任州長的史帝特，在10幾名女性運動員眼前簽署法案時說，挽救女性體育法「對我們奧克拉荷馬州人來說，不過是個常識。談到運動與體育比賽，女生和女生比，男生和男生比，本法案就講這點，再清楚不過。」

該州參眾兩院都由共和黨主導，通過法案毫無問題，州長簽署後立即生效，主要規範中學和大學女子體育團隊隊員性別認定事宜。

民權組織認為，變性人本已夠邊緣化，這條法律「毫無必要地針對他/她們。」美國民權聯盟奧州分部主任考克斯-涂爾(Tamya Cox-Toure)說，變性人哪裡都可以去，史帝特州長卻在大庭廣眾下，大筆一揮，對奧克拉荷馬州弱勢的變性年輕人說，「你們在本州不受歡迎、不被接受。」

這位民權領導人說，終究而言，這條法律違背美國憲法和聯邦民權法，只會讓奧克拉荷馬州拿不到聯邦的補助經費，也會傷害到變性的年輕人，而制定這條法律，就為了解決一個不存在的問題。

主管該州高中體育事務的奧克拉荷馬州中學活動協會2015年起，就制定了類似規定，可是發言人艾文(Van Shea Iven)說，從來沒有一所學校曾經為了男生變性為女生，請求執行這項規定。

26歲的變性人克雷柏(Cara Kleber)在州長簽署法案現場外頭舉牌抗議，牌上寫著：「霸凌那些需要支持的小孩，感覺很爽嗎？」

克雷柏說，這條法律等於正告變性人，有些活動不能邀請你們參加，因為「你們和別人的地位不平等，沒人愛你們，沒人關懷你們。」

奧克拉荷馬州 共和黨 運動員

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