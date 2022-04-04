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肯塔基州 墮胎從20周縮至15周 郵寄墮胎藥物也將嚴限

編譯柯立偉／綜合3日電
支持墮胎的團體在肯塔基州參議會投票前，在會場拉起「停止禁令」的橫幅。(美聯社)
支持墮胎的團體在肯塔基州參議會投票前，在會場拉起「停止禁令」的橫幅。(美聯社)

肯塔基州參眾兩會共和黨，上周利用多數優勢，通過限縮墮胎權相關法案，將肯塔基州合法藥物墮胎懷孕期限自現行的20周縮短為15周，同時並討論限制藥物郵寄墮胎。共和黨參議員不諱言地表示，新的政策正是參酌密西西比州高等法院目前正在審理的該州15周墮胎禁令法律爭議。

州參議會通過的法案不只同意了州眾議會提出的15周墮胎禁令，也做了些許微調，要求婦女使用藥物郵寄墮胎前，必須先親自前往醫院讓醫師檢查身體狀況；這項修改必須再送回眾議會審議，但預料一樣由共和黨占多數的眾議會不會有異議。

目前肯州參眾兩會由共和黨占三分之二以上席次，即便民主黨籍州長貝希爾(Andy Beshear)否決這部法案，共和黨也有足夠票數在州議會反否決，肯州嚴縮墮胎周數幾乎已成定局。

支持墮胎權利團體一直奔走希望肯州兩會不要通過相關議案，呼籲「墮胎屬於健保權利的一部分」，並在參議會投票表決前，在議會的大廊上掛上巨大的「停止禁令」的橫幅，不過很快被撤下。

肯州計畫生育聯合會(Planned Parenthood，PPFA)主任塔瑪拉．維德(Tamarra Wieder)指出，新法的負擔過於沉重，根本沒有任何診所有辦法達成；她說：「許多提供希望中止懷孕婦女的安全墮胎診所，會因這部法案一個個消失。」

共和黨籍州議員艾爾瓦拉多(Ralph Alvarado)則為這些限制辯護，認為限制女性透過藥物郵寄取得墮胎藥是保護女性身體健康權的必要措施；他說：「如果女性在家裡自己墮胎，結果不慎造成血崩之類危及生命的情況，沒辦法得到即時必要的醫療介入，不就等於放任她自生自滅嗎？」

事實上，藥物郵寄墮胎近年來已成為紅藍兩黨意識形態之爭的重點項目，根據計畫生育聯合會統計，至少十個共和黨執政的州已通過法案限制郵寄墮胎藥物的取得，最新立法的州包含南達科他與喬治亞；計畫生育聯合會表示，一旦確立婦女墮胎權的「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)遭聯邦最高法院推翻，預期會有不少紅州直接將墮胎藥物非法化。

支持墮胎權的肯塔基州長貝希爾(右)無法阻擋縮短墮胎權的法案。(美聯社)
支持墮胎權的肯塔基州長貝希爾(右)無法阻擋縮短墮胎權的法案。(美聯社)

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