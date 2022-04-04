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佛州強風暴 全國周末取消3300航班 數千航班延遲

編譯徐薏茹／綜合3日電
由於阿拉斯加航空的機師罷工，周五西岸機場即有航班取消。(美聯社)
由於阿拉斯加航空的機師罷工，周五西岸機場即有航班取消。(美聯社)

強力風暴侵襲佛羅里達州，由於天氣條件惡劣，加上部分公司內部營運及技術問題，周末全美取消超過3300航班，數千航班延遲。

受到風暴影響，聯邦航空總署(Federal Aviation Administration)3日限制佛州大片區域飛行，中斷佛州幾個機場航班。

根據航班追蹤網站FlightAware的消息，佛羅里達州數個機場中斷航班，包括邁阿密、羅德岱堡、奧蘭多、及馬里蘭州巴爾的摩等地。

捷藍航空(JetBlue)、西南航空(Southwest) 、阿拉斯加航空(Alaska Airlines) 、邊疆航空(Frontier)、美國航空(American Airlines) 、精神航空(Spirit)受到的影響最大。

捷藍航空發言人表示：「西南部的惡劣氣候，以及數個空中交通管制延遲項目對行業造成重大衝擊，今日航班取消將幫助我們重新調整營運，讓我們的機組人員及飛機安全回歸崗位。」

西南航空聲明中同樣提及天氣及空中交通混亂的問題，另外由於夜間維護期間出現「間歇的技術性問題」，3日最早的某些航班延遲及少數航班取消，西南航空並未透露確切問題為何，僅表示問題已在稍早解決。西南航空周末取消約1000班航班，但截至美東時間下午1點，3日不會再取消其他航班。

美國航空表示佛州周六天氣影響營運，3日將恢復正常。

阿拉斯加航空聲明稱從1日開始取消的周末航班已經影響超過3萬7000名旅客，並說明3日可能會有更多航班取消。阿拉斯加航空拒絕說明航班取消原因，僅提及與機師協調合約中。

1日由於談判陷入僵局，非值勤時間機師在美國幾個城市執行罷工糾察，他們已經三年沒有更新合約。機師工會1日發布的新聞稿表示：「阿拉斯加航空並未適當地為增加的旅遊需求擬訂計畫，沒有採取必要措施確保吸引留住機師。」

航班取消也引發民怨，許多人在社群媒體上抱怨等待數小時，還要排隊重新安排取消的航班。

周末風暴襲佛州，上千航班被迫取消。圖為一架客機薄暮由鳳凰城機場起飛。(美聯社)
周末風暴襲佛州，上千航班被迫取消。圖為一架客機薄暮由鳳凰城機場起飛。(美聯社)

佛州 風暴 機場

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