蛋價2年來最貴 一打2.88元 禽流感7年來最慘

美國多處正在爆發禽流感疫情，蛋雞大量死亡，造成雞蛋供應吃緊。(歐新社)

美國多處正在爆發禽流感疫情 ，蛋雞大量死亡，造成雞蛋 供應吃緊，蛋價飛漲。專家指出，疫情目前尚未出現結束跡象，隨著雞隻持續死亡，蛋價在未來幾個月內可能會持續上漲。

根據聯邦農業部(USDA)的統計，這波致命的禽流感大流行，已經造成逾1700萬隻家禽死亡，為七年來最嚴重的禽流感疫情，也重創雞蛋生產基地。美國的中西部雞蛋農場已有逾1100萬隻蛋雞因病死亡或者遭撲殺，約占全美蛋雞總數的3%。

美國農業部是在今年2月8日於印第安那州一家火雞養殖場，發現這波禽流感疫情的第一例，當天起，全美國的蛋價平均已經上漲52%，漲至每12個(一打)2.88元，為2020年3月爆發新冠肺炎疫情以來最高。

分析師指出，目前美國雞蛋尚未出現供應不足狀況，但是在禽流感疫情衝擊生產，以及零售商為準備即將到來的復活節(17日)而積極購買囤積雞蛋之下，近幾周的供應仍將相當吃緊。

美國合作銀行(CoBank)蛋白質類供應分析師恩尼斯特說：「在復活節前夕，雞蛋供應明顯將相當吃緊。」他估計，美國的蛋雞已在今年2月減少至3.22億隻，比起2019年4月的3.4億隻減少逾5%。因此，美國最大的雞蛋供應商Cal-Maine等公司預測，今年接下來蛋價可能會繼續上漲。Cal-Maine表示，正與美國政府緊密合作，確保供應，防範另一波禽流感疫情。

禽流感衝擊的不只是雞蛋供應，火雞胸肉也已經漲到2015年禽流感疫情以來的最高價位。