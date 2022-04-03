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眾院通過法案 胰島素藥價自付額每月上限35元

記者顏伶如／綜合報導
眾院剛通過法案，為胰島素藥價自付額訂定每月35元上限。圖為民主黨眾議員出席有關該法案的記者會。(美聯社)
眾院剛通過法案，為胰島素藥價自付額訂定每月35元上限。圖為民主黨眾議員出席有關該法案的記者會。(美聯社)

眾院3月底通過法案，為胰島素藥價自付額訂定每月35元上限。民主黨籍國會議員希望這項法案能為期中選舉選情帶來加分效果，因為民主黨其他健保項目改革立法都在國會卡關。

胰島素藥價上限法案主要提案人、民主黨籍明尼蘇達州聯邦眾議員安姬‧克萊格(Angie Craig)接受POLITICO新聞網站訪問時說，希望最後還是可以透過協調法案(reconciliation bill)，在今年當中完成更多改革。

她說：「我知道我們必須展開聯邦醫療保險(Medicare，俗稱紅藍卡)藥價談判，但是胰島素已經不能再拖下去了。」

胰島素自付額上限的政策與立法策略，雖然引起兩黨眾議員疑慮，但31日表決時幾乎全體民主黨籍眾議員都投下同意票，十多名共和黨籍眾議員也投票支持。

POLITICO新聞網站分析，法案送交參議院之後，過關希望則頗為渺茫，因為參院民主黨團高層正把胰島素自付額上限與另一項仍在兩黨磋商中的降低藥價草案合併處理。

參院方面為胰島素自付額訂定上限的最主要推動者，是在期中選舉面臨連任考驗的民主黨籍喬治亞州聯邦參議員沃諾克(Raphael Warnock)，降低藥價草案則由民主黨籍新罕布夏州聯邦參議員夏欣(Jeanne Shaheen)、共和黨籍緬因州聯邦參議員柯林斯(Susan Collins)共同推動。

報導指出，保險業者在過去這段時間裡，嘗試說服國會議員不要支持胰島素自付額上限草案。保險業者主張，訂定自付額上限的作法，無法達到讓胰島素確實降價的目的，反而可能導致保費變貴。

一名保險業界代表受訪時便說，胰島素自付額上限法案根本為藥廠大開方便之門。要求匿名受的保險業界代表說，消費者將面對醫療保險保費變貴的巨大衝擊，「這並不是解決胰島素高價問題的好辦法，但所有民主黨國會議員在乎的只是法案要過關」。

糖尿病患者手持的胰島素注射劑，價格昂貴，需要國會立法調整售價。(美聯社)
糖尿病患者手持的胰島素注射劑，價格昂貴，需要國會立法調整售價。(美聯社)

聯邦醫療保險 民主黨 眾議員

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