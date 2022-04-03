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唐揚過世補選… 前阿拉斯加州長裴林復出政壇 角逐聯邦眾議員

編譯林梅婕／綜合2日電
前共和黨副總統候選人、前阿拉斯加州長莎拉‧裴林 1日宣布參選阿州的國會議員席位。(美聯社)
前共和黨副總統候選人、前阿拉斯加州長莎拉‧裴林 1日宣布參選阿州的國會議員席位。(美聯社)

阿拉斯加州長莎拉‧裴林(Sarah Palin)1日前往沃斯拉市(Wasilla)競選中心，完成登記參選該州國會眾議員。號稱國會最資深、連任25屆的阿拉斯加共和黨國會議員唐揚(Don Young)於3月18日在飛機上過世，因此將進行補選。

「公眾正在召喚我的服務，而我也非常榮幸能在國會中代表阿拉斯加的所有人，如同唐揚在過去49年的所作所為，」裴林透過社群媒體發表聲明：「我深知自己和唐揚還有很大的差距，但我將接續他的豐功偉業，為他深愛的州服務和奮戰，以紀念他傳奇的一生，因為我們對阿拉斯加和美國都有著同樣的熱情。」

除了曾任阿拉斯加州長，裴林也曾獲共和黨在2008年總統大選的副總統提名；不過自她2009年卸任州長後，她在阿拉斯加政壇就一直保持低調。

至於唐揚則是自1973年就一直擔任阿拉斯加國會眾議員，甚至在他上個月過世前，即使高齡88歲仍計畫爭取連任；目前初選日期訂在6月11日，得票最高的四位參選人將於8月16日進行複選，並按照2020年剛通過的「排序複選制」(Ranked Choice Voting)進行排名。

唐揚的任期至明年1月結束，勝選者將完成他剩餘的任期，當局計畫9月2日完成選舉認證。

目前登記參選的包括該州共和黨現任參議會議員雷瓦克(Josh Revak)、民主黨籍現任眾議會議員沃爾(Adam Wool)、獨立參選人葛羅斯(Al Gross)、以及前共和黨眾議會議員哈爾克羅(Andrew Halcro)，不過這次他將以獨立候選人的身分參選。

參選登記已於1日下午5時截止，有趣的是，北極(North Pole)市議會一名與聖誕老人(Santa Claus)同名的議員這次也將以獨立候選人的身分參選；他表示自己參選的目的並非為了拉攏更多支持者或募集政治獻金，但新的競選制度允許像他一樣的人參選，而且不必與政黨打交道，「畢竟我真的有點知名度」，聖誕老人說。

共和黨 阿拉斯加州 眾議員

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