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氣候異常40年首見 馬鈴薯2生產大州歉收 緬州西運支援

編譯盧炯燊／綜合2日電
緬因州馬鈴薯大豐收，圖為今年1月在緬因州生產的馬鈴薯，採收整理後上火車運往西岸各州。(美聯社)
緬因州馬鈴薯大豐收，圖為今年1月在緬因州生產的馬鈴薯，採收整理後上火車運往西岸各州。(美聯社)

去年西岸太平洋西北部地區受到極端熱浪侵襲，影響了今年馬鈴薯的收成。農業部數據顯示，極端高溫使愛達荷州及華盛頓州的馬鈴薯產量減少了近10%；相反的，位於東北部的緬因州由於天氣良好，馬鈴薯產量大豐收，增長超過30%。

在這個情況下，緬因州馬鈴薯40年來首次透過鐡路，運送到2500多英里之外，出現薯荒的愛州及華州，結果是彼此雙贏。

迄今緬因州已運送2100萬磅(950萬公斤)馬鈴薯，共達530個貨卡，主要來自緬州北部，直接送到與鐵路相連的倉庫。

運往華州的馬鈴薯，大部分用作炸薯條及其他加工出口產品；運往愛州的屬於種薯，包括緬州特有品種Caribou Russet，稍後會開耕種植。

華州馬鈴薯委員會負責人維奧吉特(Chris Voigt) 表示，各個加工商對馬鈴薯的來貨很是感謝，但希望未來不再有這樣的需要。

由於俄烏戰爭及供應鏈問題，貨運出現紊亂，這批馬鈴薯提早兩星期運抵華州及愛州，然而反是及時幫助了當地的馬鈴薯加工商。

雖然緬因州以龍蝦聞名，但早在二戰期間曾經是美國的馬鈴薯之都，直至其他州在1950年代加強生產，緬州才告落後。根據農業部產量數據，愛州及華州分別排名第一及第二，緬州第九。

維奧吉特指出，去年6月，當華州馬鈴薯開始生長時，出現熱穹(heat dome)現象，極端熱浪襲擊了包括加拿大西岸在內的整個太平洋西北部地區，馬鈴薯產量大降，質量也受影響，有多家加工廠甚至因此關閉。當時華州西雅圖攝氏42.2度、俄州波特蘭更達攝氏46.2度，都是自上世紀40年代有紀錄以來的最高溫度。

相反，緬州北部馬鈴薯驚人的大豐收，農民要爭先恐後地尋找存儲空間，甚至前洛林空軍基地(Loring Air Force Base)部分建築物也給充當為臨時倉庫。

馬鈴薯豐收。今年1月大批在緬因州生產的馬鈴薯，採收整理後上火車運往西岸各州。(美...
馬鈴薯豐收。今年1月大批在緬因州生產的馬鈴薯，採收整理後上火車運往西岸各州。(美聯社)

緬因州 高溫 熱浪

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