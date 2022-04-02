北美台商總會赴華府 爭取挺台加入區域經濟架構

北美洲台灣商會聯合總會會長張聖儀（左2）3月31日率領14人代表團赴華府進行「叩門之旅」，爭取美國支持台灣加入「印太經濟架構」、CPTPP。她2日於華府僑教中心召開記者會說明此行訴求與成果。中央社

北美台商總會近日赴華府 進行叩門之旅，今天對外發表成果。會長張聖儀表示，代表團拜會美國商務部 、美國在台協會及數十位國會議員，爭取美國支持台灣加入印太經濟架構、CPTPP。

張聖儀3月31日率領北美洲台灣商會聯合總會（簡稱北美台商總會）14人代表團造訪華府，進行3天訪問，促進美台經貿關係。她今天在華府僑教中心召開記者會，說明此行訴求與成果。

張聖儀說，代表團此次有3個訴求。第一是希望聯邦參、眾議員 能促使台美洽簽雙邊貿易協定（BTA），透過免稅經貿協議促進台美經貿交流，並支持台灣加入總統拜登（Joe Biden）政府的「印太經濟架構」（Indo-Pacific Economic Framework，IPEF）。

張聖儀說，第2個訴求是希望所有議員能支持台灣加入世界衛生組織（WHO）及參與世界衛生大會（WHA）。第75屆WHA將於5月22日在日內瓦召開，「我們希望在這個重要的時刻，WHO最起碼能給台灣一個觀察員身分」。

除促進台美經貿交流之外，張聖儀指出，雖然美國非會員，但代表團也積極爭取美國支持台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）。

為達成這些訴求，張聖儀表示，代表團連續2天前往美國國會拜會，加上出席北美台商總會活動的國會議員人數，此行累計與近40位聯邦參、眾議員互動，包括曾於去年6月訪台的共和黨籍參議員蘇利文（Dan Sullivan）、民主黨籍參議員達克沃絲（Tammy Duckworth）。

在行政部門部分，張聖儀說，代表團3月31日與美國商務部代理副助理部長史蒂芬斯（Richard Steffens）會談，針對台美經貿交流與上述議題深入交換意見。1日則拜會美國在台協會（AIT）執行理事藍鶯（Ingrid Larson）與專責經貿的主管，雙方會面近一小時，針對台美關係及如何促成經貿交流對話。

此外，為推動台灣加入CPTPP，代表團3月31日舉辦CPTPP會員國茶會，共有14位代表受邀出席。張聖儀說，當中有幾位是會員國駐美公使，但她不願透露與會國名單；與會者表示會把北美台商總會訊息帶回國內，促請他們支持台灣入會案。

北美台商總會成立於1987年，由台灣移民至北美洲的商業界人士組成，目前在美國與加拿大設有約40個商會。