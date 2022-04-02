我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

延長大眾運輸口罩令？聯邦壓力大

港學者提醒注意Omicron新變種XE病毒 傳播率高一成

北美台商總會赴華府 爭取挺台加入區域經濟架構

中央社／華盛頓2日專電
北美洲台灣商會聯合總會會長張聖儀（左2）3月31日率領14人代表團赴華府進行「叩門之旅」，爭取美國支持台灣加入「印太經濟架構」、CPTPP。她2日於華府僑教中心召開記者會說明此行訴求與成果。中央社
北美洲台灣商會聯合總會會長張聖儀（左2）3月31日率領14人代表團赴華府進行「叩門之旅」，爭取美國支持台灣加入「印太經濟架構」、CPTPP。她2日於華府僑教中心召開記者會說明此行訴求與成果。中央社

北美台商總會近日赴華府進行叩門之旅，今天對外發表成果。會長張聖儀表示，代表團拜會美國商務部、美國在台協會及數十位國會議員，爭取美國支持台灣加入印太經濟架構、CPTPP。

張聖儀3月31日率領北美洲台灣商會聯合總會（簡稱北美台商總會）14人代表團造訪華府，進行3天訪問，促進美台經貿關係。她今天在華府僑教中心召開記者會，說明此行訴求與成果。

張聖儀說，代表團此次有3個訴求。第一是希望聯邦參、眾議員能促使台美洽簽雙邊貿易協定（BTA），透過免稅經貿協議促進台美經貿交流，並支持台灣加入總統拜登（Joe Biden）政府的「印太經濟架構」（Indo-Pacific Economic Framework，IPEF）。

張聖儀說，第2個訴求是希望所有議員能支持台灣加入世界衛生組織（WHO）及參與世界衛生大會（WHA）。第75屆WHA將於5月22日在日內瓦召開，「我們希望在這個重要的時刻，WHO最起碼能給台灣一個觀察員身分」。

除促進台美經貿交流之外，張聖儀指出，雖然美國非會員，但代表團也積極爭取美國支持台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）。

為達成這些訴求，張聖儀表示，代表團連續2天前往美國國會拜會，加上出席北美台商總會活動的國會議員人數，此行累計與近40位聯邦參、眾議員互動，包括曾於去年6月訪台的共和黨籍參議員蘇利文（Dan Sullivan）、民主黨籍參議員達克沃絲（Tammy Duckworth）。

在行政部門部分，張聖儀說，代表團3月31日與美國商務部代理副助理部長史蒂芬斯（Richard Steffens）會談，針對台美經貿交流與上述議題深入交換意見。1日則拜會美國在台協會（AIT）執行理事藍鶯（Ingrid Larson）與專責經貿的主管，雙方會面近一小時，針對台美關係及如何促成經貿交流對話。

此外，為推動台灣加入CPTPP，代表團3月31日舉辦CPTPP會員國茶會，共有14位代表受邀出席。張聖儀說，當中有幾位是會員國駐美公使，但她不願透露與會國名單；與會者表示會把北美台商總會訊息帶回國內，促請他們支持台灣入會案。

北美台商總會成立於1987年，由台灣移民至北美洲的商業界人士組成，目前在美國與加拿大設有約40個商會。

華府 眾議員 商務部

上一則

美國亞馬遜首例 紐約市倉儲員工投票組成工會

下一則

霍楚：紐約州府疫苗站 即起可打第2劑補強針

延伸閱讀

華府輪胎賊 3個月偷遍145輛車 有民眾半年被偷3次

華府輪胎賊 3個月偷遍145輛車 有民眾半年被偷3次
華府作協講座 韓秀談疫情持續創作成果

華府作協講座 韓秀談疫情持續創作成果
華府餐車疫後回歸 轉往住宅區發展

華府餐車疫後回歸 轉往住宅區發展
抗議者告華府警侵權 聯邦法官駁回

抗議者告華府警侵權 聯邦法官駁回

熱門新聞

蘋果公司已要求員工4月11日起，陸續重回辦公室上班。但最新數據顯示，美國各大城辦公大樓使用率仍偏低，與更多勞工希望能彈性上班的現況呼應。美聯社

美國經濟幾乎全面重返常軌 就差這點

2022-04-01 09:42
新州女子艾莉絲‧傑特指控百貨量販店山姆俱樂部管理疏失，遺留葡萄在地上讓她踩到不慎滑倒；不過新州高等法院裁決山姆俱樂部不用負法律責任，因葡萄放置在密封的容器裡，並無管理不當。(Getty Images)

她在量販店踩到葡萄滑倒 1個原因判店家免賠

2022-03-28 18:11
洛杉磯時報痛批，史密斯(右)一掌讓奧斯卡添上污點，不管對黑人運動或黑人在演藝圈的努力都是一大挫敗。(美聯社)

美媒：史密斯一掌重挫黑人運動 奧斯卡添大污點

2022-03-29 14:54
聯邦食品暨藥物管理局29日授權，50歲以上的美國人可在接種首劑補強針至少四個月後，再接種第二劑輝瑞或莫德納的補強針。(美聯社)

FDA批准 逾50歲可打第2劑輝瑞、莫德納補強針

2022-03-29 19:04
通膨和缺貨使得消費者的品牌忠誠度降低。（路透）

90%美國超市顧客願換牌子 品牌忠誠度被「2原因」敗掉

2022-03-30 01:45
瑞典家具品牌IKEA在美國的37家分店，自4月1日起固定實施產品回購和轉售計畫。（美聯社）

看不順眼舊家具？IKEA美國37家分店 願意付錢買回去

2022-03-31 23:12

超人氣

更多 >
「黃曉明不要我了」 Baby哽咽談離婚

「黃曉明不要我了」 Baby哽咽談離婚
連員工都不知道 麥當勞紙盒縫隙有妙用 再不怕打翻飲料

連員工都不知道 麥當勞紙盒縫隙有妙用 再不怕打翻飲料
窮司機撿到5萬美元歸還原主 誠實舉動竟「改變一生」

窮司機撿到5萬美元歸還原主 誠實舉動竟「改變一生」
俄媒：普亭不如宣傳生龍活虎 浸泡鹿茸浴養生

俄媒：普亭不如宣傳生龍活虎 浸泡鹿茸浴養生
俄精銳空降部隊指揮官陣亡 BBC：形同普亭快打計畫破滅

俄精銳空降部隊指揮官陣亡 BBC：形同普亭快打計畫破滅