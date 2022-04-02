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房貸利率衝至5%指日可待 房市熱度仍不減 今春買房不易

她，是8個孩子的媽 還幫不孕女兒懷下外孫

記者胡玉立／綜合報導

現年50歲的猶他州女子查莉絲．史密斯(Chalise Smith)在生八個孩子之後，做了一個令所有人都意想不到的決定，那就是：自告奮勇為她不孕的女兒當代理孕母；目前她肚子裡懷的，正是她自己的外孫，預產期是今年5月。

查莉絲24歲的女兒凱特琳．穆諾茲(Kaitlyn Munoz)住在德州埃爾帕索，她患有子宮內膜異位症(endometriosis)，一直與不孕症奮戰；三年前，她幸運透過人工受精成功懷孕，生下她第一個孩子卡拉漢(Callhan)，現在兩歲大。

但也就是在懷卡拉漢的時候，凱特琳被診斷出患有乾燥綜合症(Sjogren's Syndrome)，這種自體免疫性疾病會攻擊她身體的健康部位。凱特琳說：「當醫生告訴我，再懷孩子就不安全時，我崩潰了。從我還是個小女孩起，成為一個有很多孩子的母親、擁有大家庭，一直是我的夢想。」

得知女兒因自身免疫性疾病無法再生育，查莉絲非常震驚，她說：「她不能再有孩子的事，我想了很久；幾個月後，我打電話給她，主動提出要成為她的代理孕母。我確定自己並不是因為一時情緒而做出這樣的決定，我知道這麼作是正確的。」

查莉絲還說：「我的這通電話對我們母女倆來說，就像是命運的一刻，也是我們這場旅程的開始。」

查莉絲表示，「我告訴凱特琳，每個人都需要100%參與這個決定；我的丈夫更是110%支持我。以我的年齡，我也必須通過大量健康檢查，才能成為代孕媽媽。」

去年9月，查莉絲被植入兩個胚胎，順利懷孕。眼看凱特琳第二個孩子預產期將在5月到來，整個穆諾茲和史密斯家族，都興奮不已。

查莉絲說：「我很高興即將第一次見到我的外孫女。我認為整個代孕過程最棒的是，看到女兒歡迎她自己的女兒來到這個世界，她臉上散發出的喜悅和愛。那樣的畫面，會永遠留在我心裡。」

凱特 德州 猶他州

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