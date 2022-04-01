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多地動員 迎接10萬烏克蘭難民 華盛頓州援助2000萬元

編譯孫梁／綜合31日電
全國許多社地方展開動員，以迎接逃離戰火的烏國難民。圖為民眾在沙加緬度的加州議會前聲援烏克蘭。(美聯社)
全國許多社地方展開動員，以迎接逃離戰火的烏國難民。圖為民眾在沙加緬度的加州議會前聲援烏克蘭。(美聯社)

在美國宣布接納10萬名烏克蘭難民伊始，全國許多社區展開接待動員，包括準備食物、住宿和日用物資，以迎接逃離戰火的烏國難民。華盛頓州議會撥出近2000萬元，用於烏克蘭難民的住房、職業培訓、健保和法律援助。

大批烏克蘭難民抵美後，很可能會進入擁有龐大烏克蘭裔社區的城市，沙加緬度的烏裔社區約有1萬8000名居民，規模為全美最大；此外西雅圖、芝加哥和紐約市也是烏裔主要聚集地。沙加緬度「麵包房教會」要求數十位教友家庭做好接待準備，為飛到加州的烏國難民提供住宿，教會的牧師說：「難民不會等你準備好了再來。」

聯邦政府尚未制定出安置計畫，難民安置過程冗長，但烏克蘭難民應不會像去年的阿富汗難民那樣，由許多包機和軍機運送。事實上烏裔社區早就開始幫助從其他渠道來美的母國同胞，包括簽證逾期不歸者和從墨西哥越境的偷渡客。總部位於巴爾的摩的「路德移民與難民服務社」說，他們的主要任務是為尋求假釋和穿越美墨邊境的烏克蘭人提供協助。

沙加緬度的許多教堂在積極接洽已抵美和暫棲寄宿家庭的烏克蘭人，以協助他們獲取政府的資源。

1980年代末至1990年代初，許多烏克蘭人為逃離前蘇聯的宗教迫害來到美國，沙加緬度是主要目的地。俄羅斯2014年入侵烏克蘭，烏國又出現新一波難民潮，在世界救援組織安置的8000個難民中，3000人定居沙加緬度。

沙加緬度地區有數十座斯拉夫教堂、許多以招收烏克蘭和俄羅斯裔學生為主的學校、東歐風格的雜貨店和餐館，烏裔創辦的公司主要從母國招聘員工，新移民在這裡會既可保持傳統又能很快適應，不必學新語言也能生活。

2006年移民南加州的葛羅勃洛克(Valeriy Goloborodko)現在定居西雅圖郊區，2015年成為烏克蘭駐西雅圖的榮譽領事，他說：「來到華州烏克蘭社區的感覺是賓至如歸，這裡就是家，是小烏克蘭。」

烏克蘭 移民 西雅圖

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