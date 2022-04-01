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濫售類鴉片藥案 CVS等藥店8.6億元和解

編譯盧炯燊／綜合31日電
佛州2018年控告全美最大連鎖藥店CVS及另外多家藥店集團，指它們過度銷售類鴉片藥物，歷經四年終於達成和解協議，CVS等共支付8.6億元結束訴訟。(美聯社)
佛州2018年控告全美最大連鎖藥店CVS及另外多家藥店集團，指它們過度銷售類鴉片藥物，歷經四年終於達成和解協議，CVS等共支付8.6億元結束訴訟。(美聯社)

佛羅里達州2018年控告全美最大連鎖藥店CVS及另外多家藥店集團，指控這些業者過度銷售類鴉片藥物，以及未有採取預防措施阻止非法銷售；這起訴訟歷經四年終於達成和解協議，CVS等業者共支付8.6億元結束訴訟。

佛州檢察長穆迪(Ashley Moody)在記者會表示，CVS藥品集團的CVS Health及CVS Pharmacy將支付4.84億元；另外兩家集團，包括Teva Pharmaceuticals製藥同意支付1.95億元，以及Allergan製藥支付1.34億元。

此外，Teva及遠藤製藥(Endo Health Solutions) 兩家集團也分別支付8400萬元及6500萬元，用於治療過度使用類鴉片藥物人士之用。

穆迪指出，類鴉片藥物的流行，對佛州家庭造成嚴重損害， 從 CVS、Teva、Allergan及遠藤等獲得的款項，將有助進一步努力補救佛州民眾所受的傷害及痛苦。

她表示，來自CVS的款項將分配給該州的市、郡政府。十年前，不少連鎖藥店沒有嚴格審查病人所持的處方是否有正當醫療用途，而向顧客濫售類鴉片藥物造成危機，對地方社區影響最大。

過去20年，類鴉片藥物已造成全美50萬人死亡，一度受到歡迎的止痛藥奥施康定(OxyContin)，後來證實含鴉片成份，病人長期服用會形成依賴，在不知情的情況下染上了毒癮；現在則流行使用芬太尼(fentanyl)。

在2010 年代，多個州和地方政府對製藥及分銷藥品的公司提起了數千起訴訟，追究他們的責任，但只有少數案件進入審判階段，更多的還未解決。

其他州控告這些製藥集團，有些達成和解，有些還在初步審理階段；據統計，自2007 年以來，包括和解、民事及刑事處罰總額已超過450億元。

佛州 佛羅里達州

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