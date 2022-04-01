邊境無證移民5/23起不再直接遣返 疫情期間共遞解170萬人次

美國以防疫為由迅速驅趕移民的措施，將於5月23日取消。圖為一對母子待在墨西哥邊界鎮的移民收容所。(美聯社)

美國爆發新冠疫情後，聯邦疾病防治中心(CDC)2020年3月援引美國法典第42卷(Title 42)公共衛生規定宣布，美墨邊境 遭取締無證移民一概快速遞解出境，包括希望向美國申請庇護 的無證移民在內，以避免新冠病毒傳播，拜登總統上台後則延續這項川普政府政策。如今知情官員透露，該政策將於5月23日取消。

據統計，從2020年3月以來，川普政府及拜登政府共計將170萬人次非法無證移民直接驅逐出境，遣送到墨西哥或無證移民祖國，並未予以向美國政府申請庇護的機會，案件也未經過移民法官處理。

拜登總統上台初期，美國邊境巡邏隊(U.S. Border Patrol)曾對非法入境的無證兒童暫停實施援引美國法典第42卷的直接遣返措施，後來移民權益倡議團體對聯邦政府提告，要求對於攜家帶眷的非法入境無證移民家庭 ，給予同等待遇。

知情官員表示，援引美國法典第42卷的措施取消後，所有無證移民在美墨邊境遭取締後都不會再被直接遣返。

聯邦政府官員、各地州長以及地方政府官員都曾對取消美國法典第42卷規定提出警告指出，措施取消後美墨邊境恐將出現高達17萬人的無證移民潮。到目前為止，疫情期間因為美國法典第42卷規定而被遣送到墨西哥，在無證移民收容所等候向美國政府提出庇護申請的外籍人士，累計已有數千人。

一名國土安全部高層官員指出，國土安全部某些官員對於取消規定前一個月便讓消息曝光感到憂心，因為這項消息可能促使某些外籍人士開始離開家鄉朝美墨邊境前進，期待5月底可以進入美國。

知情官員透露，國土安全部目前正設法將各種資源集中調度前往美墨邊境地區，對於接下來可能有大批無證移民向美國提出庇護申請預做準備。

報導指出，為了讓庇護申請作業加速進行，拜登政府從5月底開始將派遣主管庇護申請的官員直接進駐美墨邊境。