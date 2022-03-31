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看不順眼舊家具？IKEA美國37家分店 願意付錢買回去

編譯季晶晶／綜合外電
瑞典家具品牌IKEA在美國的37家分店，自4月1日起固定實施產品回購和轉售計畫。（美聯社）
瑞典家具品牌IKEA在美國的37家分店，自4月1日起固定實施產品回購和轉售計畫。（美聯社）

受不了家裡的舊書櫃、餐桌和那些你曾經覺得很酷但卻風格完全不搭的椅子？如果是在IKEA買的，該店願意付錢向你買回去。此舉是這家瑞典家具品牌努力要在2030年讓業務達到永續循環目標的其中一環。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，IKEA周四表示，經過去年夏天的試行方案後，該公司在美國的37家分店，自4月1日起固定實施產品回購和轉售計畫。這項服務僅適用於個人使用的、已完成組裝且功能齊全的IKEA家具，不接受以任何方式改造過的產品。

可退還品項包括：辦公室抽屜櫃、餐具櫃、書櫃、小桌子、多媒體收納家具、櫥櫃、餐桌、書桌和椅子，以及沒有座墊的凳子。

這項計畫不適用於非IKEA品牌的產品，或床、沙發、床墊、家居飾品、皮革製品、燈具和衣櫃。IKEA召回的產品也不包括在內。

IKEA會在分店裡檢視商品用了多久、狀況和功能，沒有問題的話，顧客將獲得IKEA的店內抵用金。該公司表示，所有通過檢查可供再次轉售的商品，都會放在「特價品區」（As Is ）以折扣價出售。

在全球擁有465家分店的IKEA，已先在英國和愛爾蘭提供回購服務。該地區顧客可將保存狀況極好的IKEA家具拿回去，換取最高達到原價50%的店內抵用金，狀況「非常好」的產品可獲原價的40%，「良好」則是30%。

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