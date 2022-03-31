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拜登釋1.8億桶戰備儲油？分析師這樣看油市影響

編譯季晶晶／綜合外電
美國總統拜登的政府考慮釋出戰備石油。路透
美國總統拜登的政府考慮釋出戰備石油。路透

知情人士說，美國總統拜登領導的政府考慮，連續數月每天釋出100萬桶、 總計1.8億桶的戰備儲油，最快周四正式宣布。消息曝光沒幾分鐘，油價每桶下跌超過5美元。

分析師紛紛就此事對油市產生的影響發表看法：

ING集團

ING駐新加坡的大宗商品策略主管Warren Patterson說，如果釋出量全數來自美國，規模將是有史以來最大，有助緩解一部分的供應緊張。儘管戰備儲油數量可能降到1980年代以來的最低水準，但美國可能也會推動多國共同協調釋出，使其對油市更具影響力。

Vanda Insight   

根據駐新加坡的全球能源市場情報供應商Vanda Insight創辦人Vancana Hari，要讓油價降溫，必須持續不斷地增加供應量。她說，美國是有能力採取行動的生產國，有足夠的戰備儲油，也有現成的基礎設施，可在很短的時間內，每天把100萬桶油送進煉油廠。

SPI資產管理公司

SPI董事總經理Stephen Innes說，這次釋油可能扭轉大局，抵消美國煉油廠因俄羅斯石油而產生的缺口。但此舉是否足以抑制漲價潮，一改戰備儲油釋出效果不彰的印象，還有待觀察。意料之外的供應增加可能略為緩和油價看漲氛圍，但須等待更多細節浮現。

澳盛集團

澳盛（ANZ）資深大宗商品策略師Daniel Hynes表示，油價很快對此一消息作出反應，但此事對實體市場不太可能產生重大的短期衝擊，因為美國的釋出量，比起因俄烏戰爭造成的缺口，仍相對為小。這次釋出看起來比前幾次要有規模，但他認為時機有些問題。同時，中期來看，需求上升時，庫存仍可能受到擠壓，導致油價走高。

油價 新加坡 拜登

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