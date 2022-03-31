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孫海英在美「獵狐」迫害中國通緝犯 遭聯邦指控未登記中國代理人

記者顏伶如╱綜合報導
紐約南區聯邦檢察官威廉斯指嫌犯孫海英目前在逃，躲在中國。(美聯社)
紐約南區聯邦檢察官威廉斯指嫌犯孫海英目前在逃，躲在中國。(美聯社)

53歲男子孫海英(Sun Hoi Ying，音譯)涉嫌隱瞞中國代理人身分，在美國協助中國執行追緝逃犯的「獵狐行動」(Operation Fox Hunt)，30日遭到紐約曼哈頓聯邦檢察官刑事指控。美聯社報導，美國官員30日透露，孫海英收買了包括一名美國員警在內的對象，聯手追緝被中國政府通緝的35名人士。

孫海音遭到起訴罪名是身為中國代理人卻未登記，協助中國執行「獵狐行動」曾鎖定35人。

官員指出，受到孫海英行動影響，一名有孕在身的美國公民婦女，在中國遭到扣留長達8個月，且被威脅不得離境，除非說服母親自美返回中國，做為交換條件。

這名婦人2016年10月與丈夫、孩子到中國探親，行程結束時丈夫與孩子得以離境，但這名婦人卻被禁止出境，除非說服母親回到中國處理與房地產管理公司有關的貪污案件。這名婦人終於在2017年5月獲准離開中國，但必須攜帶中國政府的某些文件，帶回美國交給她的母親。

美聯社報導，聯邦調查局(FBI)調查發現，孫海英接受中國政府官員命令辦事，在美國對遭到鎖定的對象施壓，逼迫返回中國接受審判，或花錢與中國政府和解。

紐約南區聯邦檢察官威廉斯(Damian Williams)在聲明中指出，孫海英目前在逃，躲在中國；孫海英2017年2月至2022年2月之間，在美國為中國執行「獵狐行動」，對於被中國政府鎖定調查的對象，在美國雇用私人偵探搜集個資。

在其中一起案例裡，孫海英在紐約市與一名遭鎖定的調查對象見面時，同行還有一名當地員警。孫海英對接觸對象威脅並施壓，聲稱如果不配合中國政府要求，便將面臨不利後果以及報復。

威廉斯在聲明爭寫道，孫海英配合執行「獵狐行動」，對受害者威脅恫嚇，且逼迫受害者必須接受中國要求，過程中還串一名美國員警做為共謀，讓受害者覺得已經無路可走，不得不聽從中國要求。中國在2014年7月宣布推出「獵狐行動」，目的在於緝捕逃離中國的嫌犯。

司法部主管國家安全事務的助理部長歐森(Matthew Olsen)指出，孫海英收買包括美國員警在內的其他人士，對受害者展開跟監及敲詐勒索，「如此手段已構成犯罪行為，應該受到譴責」。

53歲男子孫海英涉嫌隱瞞中國代理人身分，在美國協助中國執行追緝逃犯的「獵狐行動」...
53歲男子孫海英涉嫌隱瞞中國代理人身分，在美國協助中國執行追緝逃犯的「獵狐行動」，遭到曼哈頓聯邦檢察官刑事起訴。(美聯社)

獵狐行動 威廉 檢察官

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