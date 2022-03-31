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拜登再打疫苗補強針 一站式新冠資源網站上線了

編譯林梅婕╱綜合30日電
拜登總統30日在白宮公開接種第二劑補強針。(美聯社)
拜登總統30日在白宮公開接種第二劑補強針。(美聯社)

拜登總統30日公開接種第二劑補強針，前一天聯邦食品暨藥物管理局(FDA)才批准50歲以上以及免疫系統嚴重受損的民眾接種輝瑞和莫德納的第二劑疫苗補強針；連鎖藥局華格林(Walgreens)和Rite Aid也表示，將會配合政府向符合資格的民眾提供疫苗接種服務；此外，拜登也宣布，一站式新冠資源網站covid.gov正式上線。

79歲的拜登屬於高風險族群，已於去年9月接種第一劑補強針，而30日由白宮醫療小組為拜登接種第二劑補強針；「一點也不痛」，拜登對著鏡頭說。

至於新冠資源網站，目的旨在幫助全美民眾取得疫情相關資源，包括病毒檢測安排、疫苗和療程，同時也會記載並隨時更新各個地區新冠肺炎的感染率。

拜登也呼籲國會議員盡快批准額外的資金，確保該網站的運作無虞，協助美國盡快擺脫疫情，拜登說：「這應該成為兩黨共識，因為這攸關民眾是否能取得醫療資源」。

大型連鎖藥局如華格林和Rite Aid30日表示，將提供接種第四劑疫苗的服務；Rite Aid指出，只要符合接種資格的民眾都可直接走進分店，或上網安排預約；華格林則稱4月1日才會開放預約，不過30日至4月1日期間，有需要的民眾可直接走進分店，但店家可視接種人潮決定是否提供服務。

另外，CVS健康集團(CVS Health Corp)表示第二劑補強針接種服務仍在準備階段；未來有需求的民眾可直接走進分店，視店家情況可當日完成接種，或進行預約。

拜登 疫苗 疫情

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