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挺NASA登月計畫 聯邦預算增編 達15億元

記者顏伶如／綜合報導
拜登政府的預算提案將為國家航空暨太空總署(NASA)登月計畫提供大約15億元新增經費。圖為太空總署的「阿提米絲號」火箭抵達甘迺迪太空中心。(美聯社)
拜登政府的預算提案將為國家航空暨太空總署(NASA)登月計畫提供大約15億元新增經費。圖為太空總署的「阿提米絲號」火箭抵達甘迺迪太空中心。(美聯社)

拜登政府的2023年聯邦總預算為國家航空暨太空總署(NASA)登月計畫，編列約15億元新增經費，得以推出足以跟民營太空探索科技公司(SpaceX)計畫媲美的方案。

太空總署發言人表示，登月計畫上一個會計年度獲得政府經費為12億元。

距離第一次登陸月球計畫的數十年後，太空總署一直希望再次將太空人登上月球。太空總署預計今年將測試「太空發射系統」(Space Launch System，SLS)。「太空發射系統」包括由波音公司(Boeing Co)等企業共同研發的巨型火箭，將把洛克西德馬丁(Lockheed Martin)公司製造的太空船發射升空。

太空探索科技公司預計2025年將把兩名太空人送上月球。

大約一年前，太空總署挑選太空探索科技公司研發的太空船「星艦」(Starship)執行登月任務，並與太空探索科技公司簽訂總價29億元合約。太空探索科技公司在眾多競爭對手當中脫穎而出，向太空總署遞交提案的其他公司包括貝佐斯(Jeff Bezos)創辦的藍源公司(Blue Origin)以及萊多斯控股公司(Leidos Holdings Inc)旗下國防資訊科技公司Dynetic。

太空總署上周證實，將向太空探索科技公司之外的其他企業徵求提案，打造第二艘登月太空船。

華爾街日報報導，太空總署官員不願估算贏得第二艘登月太空船標案的企業屆時將能獲得多少經費，僅表示確切數額可能隨著採購過程而出現變化。

報導指出，政府部門花費須由國會撥款，因此太空總署最後取得預算，數字可能與白宮提案有所出入。

太空總署署長尼爾森(Bill Nelson)上周在簡報中指出：「我們與國會都認為，競爭能夠帶來精益求精的發展，讓發展結果更加可靠。」尼爾森說：「我曾答應開放競爭，所以這就是目前的狀況。」

華爾街日報報導，藍源公司可能參與競標，藍源發言人也說已經做好準備，隨時可以迎接挑戰。

太空總署在28日的新聞發布會上，說明了尚未命名的一項2028年登月計畫，並表示將來登月太空船將能停靠在名為「匝道」(Gateway)的月軌平台。

太空人 華爾街 預算

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