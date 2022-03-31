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2月職缺約1130萬找不到人 主動離職率仍居高不下

編譯陳韻涵／綜合30日電
勞工部報告顯示，2月職位空缺數自去年1月歷史高點稍微回落，但職缺仍遠超過新進員工。圖為洛杉磯舉辦招聘會。(美聯社)
勞工部報告顯示，2月職位空缺數自去年1月歷史高點稍微回落，但職缺仍遠超過新進員工。圖為洛杉磯舉辦招聘會。(美聯社)

勞工部29日發布報告顯示，2月職位空缺數自去年1月歷史高點稍微回落，但在新冠肺炎疫情過後的復甦階段，職缺仍遠超過新進員工；勞工目前享有就業優勢，主動離職人數仍舊居高不下。

勞工部「職位空缺和勞動力流動調查報告」(JOLTS)顯示，2月職位空缺約1130萬，與前一個月數據相當，較去年12月的1140萬個的20年來新高點要少一些。

2月招聘的新進員工人數增加增至670萬，較1月增加約20萬人；2月被辭退的員工約140萬人，而自願離職人數比去年12月創紀錄的2.9%略高，2月約有440萬人主動請辭。

疫情期間勞動力銳減，疫情過後，雇主亟欲補滿數以百萬個空缺人力，員工則享有歷來最優勢的求職環境。

智庫「經濟政策研究中心」(Economic Policy Institute)經濟學者古爾德(Elise Gould)表示，「招聘與辭職率過去幾個月來朝同一方向前進，都在2月略增，在當前經濟環境下，員工辭職後很快就能找到新工作。」

就業諮詢機構「確實徵才實驗室」(Indeed Hiring Lab)經濟研究部主任邦克爾(Nick Bunker)說，「勞力市場時至2月底仍非常緊繃，職位空缺依然高，勞工把握機會辭職。」

邦克爾表示，職位空缺持平且離職率趨於平穩，可能是經過數月穩步成長後「相對冷卻」的跡象，但與疫情前的常態相比，勞力市場「仍然火熱」。

2月因為Omicron變種病毒導致各界關切勞力市場可能縮減，但今年以來全美新增超過100萬個就業機會，只是面臨俄羅斯入侵烏克蘭的新風險。

國際對俄國祭出的制裁增加糧食與能源價格壓力，影響金融市場並增加經濟緩步復甦的風險。

雖然勞力市場與消費者的消費能力依然強勁，尚不清楚油價上揚是否會影響3月招聘情況。

經濟研究公司Glassdoor資深經濟學者丹尼爾‧趙(Daniel Zhao)說：「烏克蘭戰爭雖然不太可能在3月重創美國就業增長，戰事對全球能源市場和通貨膨脹的干擾確實會影響經濟前景。」 

勞工部 就業 疫情

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