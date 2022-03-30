90%美國超市顧客願換牌子 品牌忠誠度被「2原因」敗掉

通膨和缺貨使得消費者的品牌忠誠度降低。（路透）

超市顧客正採買他們找得到、而且負擔得起的蔬果雜貨。

華爾街 日報引述零售商主管報導，知名品牌和眩目廣告不再能確保顧客的顧客的忠誠度。隨著通膨加劇、供應鏈問題不時導致貨架空空蕩蕩，顧客也愈來愈善變。價格合理以及不缺貨，才是決定什麼東西能被放進購物車的主因。

密西根州超市業者ApartanNash的執行長Tony Sarsam說，在他們店裡，知名品牌Tropicana的柳橙汁，近幾個月流失市占給更容易叫到貨、可口可樂 旗下Simply的柳橙汁，而泰森食品（Tyson Foods）的冷凍速食雞，也因為類似原因，表現不如Conagra Brands。

超市巨擘Kroger的數據分析業務部門84.51調查發現，超過90%的消費者表示，如果買不到首選商品，會換個牌子或品項。

卡夫食品（Kraft Heinz）和家樂氏（Kellogg）在內的大型食品公司，全都遭遇市占率被補貨速度更快競爭對手搶走的風險。

根據市場研究公司IRI，面臨供應挑戰的公司，品牌忠誠度正在下滑：容易缺貨的品牌，或庫存率在72%到85%之間的品牌，對顧客錢包的占有率平均損失0.7個百分點。

消費者通常會出於方便，持續採買同樣的品牌或向熟悉的品牌買進更多商品。但在勒緊褲帶時期，如果能找到更划算的交易，也會傾向換品牌買。

諮詢業者Daymon Worldwide在2020年5月到2021年8月之間進行的調查發現，美國超市的顧客大約有70%採買了一種與疫前習慣不一樣的新品牌。

一些食品公司樂於因此獲得新機會，例如Jif花生醬和Folgers咖啡 的製造商都靠充分滿足需求來搶市。