年輕男女同工同酬 都會區相差無幾 年齡增長後 鴻溝依然鮮明

新研究顯示，現在包括洛杉磯、紐約在內，全國22個都會區的30歲以下女性勞工收入與同年齡層男性相同或更高；然而，與真正落實男女同工同酬相比，仍有相當的距離。(Getty Images)

丕優研究中心(Pew Research Center)最新發布的研究報告顯示，現在在包括洛杉磯 、紐約在內，全國22個都會區的30歲以下女性勞工 收入與同年齡層男性相同或更高；然而，與真正落實男女同工同酬相比，仍有相當的距離。

華盛頓郵報報導，丕優的研究顯示，雖然已有22個都會區的30歲以下女性勞工收入與同年齡層男性勞工相同、或更高；都會區女性所得更為平等，與都會地區的就業 結構在學歷、技術等都相對較高有關。

領導此研究的丕優學者弗賴(Richard Fry)就表示，學歷愈高的勞工，性別的鴻溝就愈窄，「受大學教育大體來說是有所回報的」，擁有同樣的學歷、技術及經驗時，甚至不乏雇主相較於男性，更願意認可女性勞工的案例。

絕大多數研究顯示，隨著女性學歷上升，性別平等意識發揚，法規對企業透明化的要求之下，男女同工不同酬的情況正在改善；但是與真正落實同工同酬相比，仍然有段距離。

截至2019年，全體男性勞工每賺1元時，女性只賺82分，與2009年的77分相比有進步，但幅度有限；而在全國範圍內，30歲以下男性勞工每賺1元時，女性只賺93分。

這些數字背後反映國內就業結構依然存在三個問題，首先，重工業、科技業等高薪工作依然為男性主導；其次，男女就業薪資差距有地域差異；再來則是女性勞工隨年齡增長及角色轉換而浮現的玻璃天花板問題。

例如弗賴說雇主可能更願意認可女性勞工，就有一項前提：「成為母親之前」，若是之後，「她反會受到懲罰」；密西根大學公共政策教授貝琪·史蒂文生(Betsey Stevenson)則說，女性晉升需要的時間、加薪幅度，依然遜於男性同僚。

專家指出，女性在職受訓機會依然較少，就算擁有相同技能，仍較可能被安排在較低的職位；此外，成為母親後，因產假、育嬰假被視為「脫軌」而對晉升的影響，就算是在體制友善的企業也不例外。