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參院跨黨提案 允許軍校生懷孕生子

編譯柯立偉／綜合28日電
參院兩黨議員跨黨合作，提出「在學軍校生法案」，將允許軍校學生懷孕生子。(Getty Images)
參院兩黨議員跨黨合作，提出「在學軍校生法案」，將允許軍校學生懷孕生子。(Getty Images)

自1950年代以來，全美各大軍事院校即禁止在學學生為人父母，因此入學前即已生小孩者禁止入學，就讀期間生養者一律開除學籍，並要求償還所有公費支出項目；然而，由於這項政策嚴重侵害軍校學生隱私權，同時容易造成性別歧視，參院兩黨議員跨黨合作，提出「在學軍校生法案」(CADET Act)，將允許軍校學生懷孕生子，目前本案已通過參院審議，將送往眾院候審。

提案議員之一、聯邦參議員克魯茲(Ted Cruz，德州)表示，在學軍校生法案將明文禁止軍事院校強迫有孩子的學生放棄監護權、終止妊娠、開除學籍，並允許學生可在孩子出生後享有最長一年的休假；此外，這項變革目前雖然尚未正式成為法律，國防部已允諾會在正式成為法律前修改政策，成為2022年國防授權法案(NDAA)的一部分。

然而，雖然國防部願意先行修訂內規，但五所軍事院校中只有西點軍校、海軍官校、空軍官校及商船學院(Merchant Marine Academy)適用這項政策；海岸防衛隊官校則因非屬國防部管轄，須待「在學軍校生法案」經總統簽署公布後才適用。

另一方面，對於允許在學軍校生擁有孩子的一些細部執行規定，國會議員與國防部有不同意見。據克魯茲的助理指出，國防部官員曾表示，如果女學生懷孕後選擇退學待產，政府應仍保有要求償還公費支出的規定，以避免學生利用懷孕達成違約退學的目的；克魯茲的助理說：「五角大廈的這個想法，根本就是性別歧視，趁人懷孕時還向他們收取費用。」

國防部官員並未回應記者詢問是否要求退學懷孕女學生償還公費的消息，而克魯茲的助理表示，初估一名大四退學的學生要還國家8萬元，對於一名懷孕的準媽媽而言是一筆不小的負擔。

國防部 克魯茲 參院

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