內華達州開採鋰礦 環團、原住民大力阻擋

業界預估，2030年前全球的鋰礦需求將成長六倍，美國目前僅內華達州有在開採。圖為特斯拉位於內華達的鋰電池廠展示電池組。(美聯社)

業界預估，2030年前全球的鋰礦需求將成長六倍，美國目前僅內華達州 有在開採，但要擴大開採，來自環保團體、原住民 社區和政府規管單位的阻力不小。

鋰礦是製造鋰離子電池所必需，而鋰離子電池又是綠能減碳政策的核心產品，因此，開採、擷取、處理鋰離子化學元素的行業勢必興旺。

2020年全球的鋰礦需求約為35萬噸，未來八年將成長六倍，美國正在探勘、開始挖掘的鋰礦場，分布在緬因、北卡、加州和內華達州，真正在生產的僅內華達一處。

該州薩克關(Thacker Pass)礦場子公司「內華達鋰礦」負責政府事務的副總經理克若禮(Tim Crowley)說，「沒人預見鋰礦的需求會這麼飛躍飆升。我們擁有鋰礦場已經很久了，我們卻讓鋰電池的主導權落入中國手中。」

全球鋰礦的主要產地是南美和澳洲，鋰離子電池的供應鏈，卻掌握在中國手上。美國的產量僅佔全球2%，儲量則佔4%。全球最大儲量在智利。

要擴大鋰礦的生產，不外乎挖坑開採和鹽水開採兩個方法，喜艾拉俱樂部等環保團體反對灌注鹽水法，理由是可能破壞原住民的祖墳地，危害生態平衡和野生動物。

不過，內華達大學環境科學退休教授米勒*Glenn Miller)認為，長期以觀，鋰電池電動車讓馬路上不再有燃燒石化燃料的車子，對環境的好處還是大於壞處。

他說，「國內生產有無比的價值。這樣，中國現在辦得到的事，我們也辦得到。」

鋰是地球上最輕的金屬。鋰的諸多化學成分用途廣泛，精神病藥到潤滑劑都用得著。

近年來，因為油電混用車、割草機、發動機等可再充電池大量使用，鋰礦的重要性突然暴漲，連手提電腦、手機都廣泛運用。

拜登政府的基礎建設大計，很重要的一環就是廣建汽車 充電站，預計全國建立50萬個，讓特斯拉等汽車有地方可以充電。

業者提出在內華達北部開採鋰礦，產量達數百萬噸，但地點落在原住民聲稱的祖墳地，原住民要求政府阻止開採。