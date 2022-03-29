我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭戰報#27：俄放棄「基輔去納粹化」新停火方案？

聯邦法官裁決書：川普試圖推翻大選 極可能構成重罪

佛州州長簽署法案 3年級以下禁傳授性別認同教材

記者張聲肇╱綜合報導
佛羅里達州長德桑提斯28日簽署法案，禁止學校教小學三年級以下學生有關性傾向和性別認同的題材。(美聯社)
佛羅里達州長德桑提斯28日簽署法案，禁止學校教小學三年級以下學生有關性傾向和性別認同的題材。(美聯社)

佛羅里達州長德桑提斯28日簽署法案，正式生效，禁止學校教小學三年級以下學生有關性傾向和性別認同的教學題材，反對者認為這條法律會讓同性戀、跨性別者等群體被邊緣化。

但是德桑提斯和佛州共和黨主導的州議會不惜讓全國「文化論戰」火上加油，也要讓這條被形容為「不說同性戀」(Don't Say Gay)法律生效。反對者包括同性戀權益倡議團體、學生、民主黨、娛樂業，甚至白宮。

德桑提斯陣營認為，這條法律合情合理，因為教孩子這兩大話題，是家長的責任，不是學校老師的責任。幼稚園老師也不准教這些。

他說，「我們一定要讓家長確知，把孩子送到學校來，是接受教育，不是接受洗腦。」

法律條文是：「學校教職員或第三方的課堂教學，從幼稚園到三年級，不得涉及性頃向或性別認同，也不得以根據本州標準不適合學生年齡或成長階段的方式為之。」學校如果違反本法，家長得對學區提告。

佛州此舉，立即引來各界反彈，LGBTQ社團連聲譴責，拜登總統也認為這則法律充滿「恨意」。

法案還在議會辯論時，影視名人就在社群媒體上發聲反對，一直到今年奧斯卡金像獎頒獎典禮都未斷絕。佛州學生還罷課抗議，到議會大廳、委員會會議室裡大喊「我們就要說同性戀」(We say gay)口號。

在佛州政壇影響力不小的迪士尼企業，不但中斷對該州的政治捐獻，部分員工還罷工抗議，州長簽署實行後，迪士尼發布聲明，希望立法機構自動廢除法律，或由法院裁決無效，「我們堅定支持全國性和本州組織達成上述目標。」

民主黨議員在議會辯論法案時就指出，「課堂教學」「不適合學生年齡」等字眼過於模糊，涵義過於廣泛，讓其他年級的老師也不敢談論有關話題，造成寒蟬效應。

佛州 同性戀 德桑提斯

上一則

內華達州開採鋰礦 環團、原住民大力阻擋

下一則

藍源火箭31日發射 華裔首席設計師將升空

延伸閱讀

強化抗中 520億晶片法案參院版過關 將與眾院協商

強化抗中 520億晶片法案參院版過關 將與眾院協商
紐約州長初選民調：葛謨若參選 僅落後霍楚8%

紐約州長初選民調：葛謨若參選 僅落後霍楚8%
州長改革保釋案 議會：要再討論 另提10方案較勁

州長改革保釋案 議會：要再討論 另提10方案較勁
國會眾院民主黨二號人物 背書霍楚選州長

國會眾院民主黨二號人物 背書霍楚選州長

熱門新聞

空心菜是許多亞裔餐桌上不可或缺的食材。(鄭惠媚提供)

有空心菜吃了 亞裔奔走10年 喬州終批准販售

2022-03-21 21:03
亞馬遜創辦人貝佐斯前妻麥肯琪・史考特，向慈善房屋組織國際仁人家園及其84家美國附屬機構捐出4億3600萬元。(美聯社)

豪捐4.36億元 貝佐斯前妻離婚後已捐款逾80億元

2022-03-23 09:12
新墨西哥州州長考慮發放每位州民250元，圖為州民在機場辦理手續。（路透）

加州等12州紓困 考慮直接發錢…最多擬派850元

2022-03-24 22:15
佛州奧蘭多「圖標遊樂園」24日發生死亡意外，一名14歲男孩乘坐比自由女神像還高的「自由落體」設施(如圖)墜落，送醫後當晚死亡。(美聯社)

玩全球最高自由落體設施 14歲男孩摔死

2022-03-26 14:02
圖為最高法院保守派大法官湯瑪斯(Clarence Thomas)的妻子維吉尼亞．湯瑪斯(Virginia Thomas)。美聯社

大法官湯瑪斯妻子29則簡訊逼梅杜斯推翻選舉結果

2022-03-25 09:43
病毒學家對於Omicron亞變種BA.2帶來的影響，出現不同聲音，但大幅解除防疫措施後，歐洲許多地區陷入新一波疫情。美聯社

歐洲Omicron亞變種BA.2肆虐 恐預示美國疫情升溫

2022-03-25 09:55

超人氣

更多 >
美專家：中國已知普亭必敗 威脅侵台裝腔作勢

美專家：中國已知普亭必敗 威脅侵台裝腔作勢
收回影帝？威爾史密斯甩巴掌 影藝學院：不饒恕暴力

收回影帝？威爾史密斯甩巴掌 影藝學院：不饒恕暴力
俄停火談判讓步不提去納粹和非軍事化 烏有機會入歐盟

俄停火談判讓步不提去納粹和非軍事化 烏有機會入歐盟
丹佐華盛頓「出手調停」1句話讓威爾史密斯道歉

丹佐華盛頓「出手調停」1句話讓威爾史密斯道歉
從疫情復熾到拜登的強硬談話 習近平的危機加劇

從疫情復熾到拜登的強硬談話 習近平的危機加劇