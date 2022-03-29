佛州州長簽署法案 3年級以下禁傳授性別認同教材

佛羅里達州長德桑提斯28日簽署法案，禁止學校教小學三年級以下學生有關性傾向和性別認同的題材。(美聯社)

佛羅里達州長德桑提斯 28日簽署法案，正式生效，禁止學校教小學三年級以下學生有關性傾向和性別認同的教學題材，反對者認為這條法律會讓同性戀 、跨性別者等群體被邊緣化。

但是德桑提斯和佛州 共和黨主導的州議會不惜讓全國「文化論戰」火上加油，也要讓這條被形容為「不說同性戀」(Don't Say Gay)法律生效。反對者包括同性戀權益倡議團體、學生、民主黨、娛樂業，甚至白宮。

德桑提斯陣營認為，這條法律合情合理，因為教孩子這兩大話題，是家長的責任，不是學校老師的責任。幼稚園老師也不准教這些。

他說，「我們一定要讓家長確知，把孩子送到學校來，是接受教育，不是接受洗腦。」

法律條文是：「學校教職員或第三方的課堂教學，從幼稚園到三年級，不得涉及性頃向或性別認同，也不得以根據本州標準不適合學生年齡或成長階段的方式為之。」學校如果違反本法，家長得對學區提告。

佛州此舉，立即引來各界反彈，LGBTQ社團連聲譴責，拜登總統也認為這則法律充滿「恨意」。

法案還在議會辯論時，影視名人就在社群媒體上發聲反對，一直到今年奧斯卡金像獎頒獎典禮都未斷絕。佛州學生還罷課抗議，到議會大廳、委員會會議室裡大喊「我們就要說同性戀」(We say gay)口號。

在佛州政壇影響力不小的迪士尼企業，不但中斷對該州的政治捐獻，部分員工還罷工抗議，州長簽署實行後，迪士尼發布聲明，希望立法機構自動廢除法律，或由法院裁決無效，「我們堅定支持全國性和本州組織達成上述目標。」

民主黨議員在議會辯論法案時就指出，「課堂教學」「不適合學生年齡」等字眼過於模糊，涵義過於廣泛，讓其他年級的老師也不敢談論有關話題，造成寒蟬效應。