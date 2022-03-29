藍源火箭31日發射 華裔首席設計師將升空

藍源公司29日四度發射載人火箭，該公司首批員工之一、華裔首席設計師蓋瑞‧賴(後中)將和五名觀光客一同升空。( CBS 電視台截圖)

貝佐斯 (Jeff Bezos)的太空 公司「藍源」(Blue Origin)最新一次太空飛行旅遊預計在31日升空；由於喜劇演員彼得戴維森(Pete Davidson)無法參與，藍源選擇公司創立時的首批員工之一、華裔的火箭首席設計師蓋瑞‧賴(Gary Lai)共襄盛舉。

藍源是第一家提供定期次軌道太空飛行旅遊的太空公司，以可回收的新謝帕德火箭(New Shepard)為載具；除付費旅客外，藍源過去也會邀請流行文化界的名人參與，例如星際爭霸戰(Star Trek)主角威廉薛特納(William Shatner)等。

不過這次的飛行卻因故從原定的23日延宕到29日，後又再因天氣因素延到31日，讓「周6夜現場」(Saturday Night Live)固定班底彼得戴維森無法參與，讓藍源選擇新謝帕德火箭的首席設計師蓋瑞‧賴，與其他4名付費旅客一起上太空。

藍源沒有對外透露其太空飛行旅遊的索價，但外界估計每位乘客的旅費大約在50萬元左右、甚至更高；不過鑒於蓋瑞‧賴是頂替特邀名人，因此不大可能需要付旅費。

蓋瑞‧賴曾經表示，他要設計出「有史以來最安全的太空載具」，而且其參與設計的新謝帕德火箭「未來要有幾10人，再到幾百人，最終要搭載上千人」進入太空；而此次飛行，也讓他可以親身體驗新謝帕德火箭究竟如何。

31日的太空旅行，是新謝帕德火箭第20次升空，也是第四次載人飛行任務；而「次軌道太空飛行」則代表其飛行高度無法擺脫地球引力，新謝帕德火箭將載運的太空艙送上太空、返回地球後，太空艙的高度將達到約65哩。

65哩剛好是「太空」定義上的最低高度，在此高度的3到4分鐘間，旅客們下可俯視地球，上則可仰視一片闃黑的太空；之後，太空艙將受到地球引力影響，快速向地球墜落，墜落到一定高度時，太空艙會打開降落傘，最終將以時速20哩的速度落在德州 的沙漠上。