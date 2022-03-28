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藍源、Dynetics上回沒搶到 第2個登月著陸器 NASA招標

編譯柯立偉／綜合27日電
這是阿波羅11號登月著陸器的模型。(美聯社)
這是阿波羅11號登月著陸器的模型。(美聯社)

作為「阿提米絲計畫」(Artemis program)的一部分，美國聯邦太空總署(NASA)原本於2019年計畫打造兩個月球著陸器，把太空人從月球軌道送上月球，重現人類登月壯舉；然而，由於國會經費不足，去年4月間改為打造一個，由SpaceX得標，但現在傳出NASA將重新開標繼續打造第二個登月著陸器，原本競爭失敗的藍源公司(Blue Origins)對此表示歡迎。

NASA表示，製造第二個登月著陸器的合約基本上與去年Space X得標時的合約一樣，NASA會撥付兩次資金，第一次純粹檢驗該著陸器的性能，不執行載人登月任務，第二次就要檢驗該著陸器能否在載有宇航員的狀況下充分發揮應有性能；此外，得標公司的資金雖受合約限制，但NASA原則上不干涉設計細節，以鼓勵創新。

隨著NASA公布最新招標計畫，去年爭取同項目失敗，因而向白宮抗議並和NASA對簿公堂的藍源公司與國防部承包商Dynetics立刻發表聲明表示歡迎；藍源公司說：「本公司很高興NASA將第二次就登月著陸器招標，我們已備好一切必要素材，可以隨時投入爭取標案，並致力於協助阿提米絲計畫的成功。」

Dynetics也說：「很高興得知NASA的計畫，我們正期待著接下來的提案徵集審查程序。」

不過，NASA尚未公布第二個登月著陸器要花多少錢的預算試算；NASA署長納爾遜(Bill Nelson)低調表示，拜登總統會在下周公布預算內容報告，屆時各界就可從該報告得知NASA製造第二個著陸器所需的金額，他並強調相信國會會支持這筆預算的支出。

納爾遜說：「我認為公開招標才能促進良性競爭，也才能讓既有科技發展進一步進步，不只對NASA而言如此，對藍源、Dynetics，乃至於國會本身和全體納稅人而言，都能從中獲益。」

此外，阿提米絲計畫最早載2025年執行載人登月任務，但納爾遜認為，考量到種種因素影響，2026年完成阿提米絲計畫的可能性最大；目前規劃將載運四名太空人前往月球軌道，他們乘坐的太空艙與SpaceX的太空船對接後，就能把人送到月球的南極，預計在那裡停留一周。

NASA 太空人 預算

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