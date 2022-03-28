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更好科技技術問世 NASA開封50年前月球樣本

編譯徐薏茹／綜合27日電
太空人從月球採集的樣本，裝在收集袋中。(美聯社)
太空人從月球採集的樣本，裝在收集袋中。(美聯社)

美國國家航空暨太空總署(NASA)詹森太空中心(Johnson Space Center)開封阿波羅17號約50年前從月球帶回的樣本，這是阿波羅計畫最後一次載人登月飛行任務中最後一批未開封的樣本之一。

本次開封樣本編號為73001，內容物包含月球土壤及岩石碎片，由太空人尤金·塞爾南(Eugene Cernan)及哈里遜·舒密特(Harrison "Jack" Schmitt) 1972年在月球陶拉斯-利特羅山谷(Taurus-Littrow valley)採集。

部分月球樣本等待多年才開封是為了等待更好的科技技術問世，以獲得更多月球的資訊。NASA日前分享一段舒密特的影片，他說：「在阿波羅計畫早期就預測到分析技術會日益成熟，隨著時間過去而更加精密，事實上，對於月球科學家來說，阿波羅計畫從未結束。」

樣本73001開封之前，研究團隊使用X光電腦斷層掃描(X-ray CT)技術取得樣本管內的3D影像。２月時研究團隊謹慎地打開外管，收集任何可能跑出的氣體，阿波羅樣本研究組長齊格勒(Ryan Zeigler)表示：「我們已經從中提取氣體，希望這能夠在科學家試圖透過不同試樣了解氣體特徵時提供幫助。」

本次開封樣本將能夠為NASA重返月球的「阿提米絲計畫」(Artemis program)做準備。齊格勒：「地表樣本與月球樣本非常不同，因此阿提米絲計畫團隊在設計工具時已經考慮到這點，他們不是從零開始，他們是從阿波羅17號以及先前良好的成果為起點，向阿提米絲邁進。」

阿提米絲計畫將首度把女性及有色人種太空人送上月球，並且首次在月球南極登陸。

NASA行星科學部門主任洛瑞·格萊斯(Lori Glaze)的聲明指出：「月球南極是很棒的地方，可能累積大量我們稱為揮發物的沉積物，這些揮發物可以給我們太陽系這部分的水從哪裡來的線索，無論是來自彗星、小行星、太陽風或者其他地方。」未來阿提米絲計畫收集到的樣本能夠幫助科學家更瞭解月球的演化。

太空人 NASA

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