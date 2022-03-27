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警武力鎮壓示威者過當 丹佛市府判賠1400萬

編譯盧炯燊／綜合26日電
丹佛陪審團25日裁定丹佛警方在2020年5月過度使用武力，侵犯抗議人士的憲法權利。圖為當時丹佛警方在街頭驅逐一名倒地的示威者。(美聯社)
丹佛陪審團25日裁定丹佛警方在2020年5月過度使用武力，侵犯抗議人士的憲法權利。圖為當時丹佛警方在街頭驅逐一名倒地的示威者。(美聯社)

兩年前明尼阿波利斯非裔男子佛洛伊德(George Floyd)遭白人警察壓頸致死，引發全美大規模抗議浪潮，其間警方對示威抗議者採取武力鎮壓行動，結果遭抗議者興訟起訴。其中在丹佛市的訴訟裡，陪審團裁定警方過度使用武力，侵犯抗議人士的憲法權利，市府要向12名示威者賠償1400萬元。

由兩男六女，主要是白人組成的陪審團，經過約四小時的審議後在25日作出裁決。此案共審訊了三周，有大量證詞、證據、視頻等呈堂。

提出訴訟的示威抗議者均聲稱，遭警方用胡椒噴霧或布袋彈(bean bag round)擊中，其中一名興訟者扎克帕卡德(Zach Packard)遭霰彈槍擊中頭部，最終要送進重症監護室。他獲得的賠償最多，為300萬元。

提出訴訟的示威抗議者指出，警察的行為侵犯了他們的言論自由權以及應獲保護免受不合理武力對待的權利。陪審團裁定，其中11人的權利遭到侵犯，另一人遭侵犯言論自由。

丹佛陪審團25日裁定丹佛警方在2020年5月過度使用武力，侵犯抗議人士的憲法權利...
丹佛陪審團25日裁定丹佛警方在2020年5月過度使用武力，侵犯抗議人士的憲法權利。圖為當時丹佛警方在街頭發射胡椒噴霧彈。(美聯社)

在結案陳詞期間，代表原告的律師認為，陪審團應向丹佛市政府及警方發出信息，就是丹佛市政府應承擔責任。在裁決後，他認為警方應要從普通公民組成的陪審團裁決裡，重視市民的示威抗議權利。

聆訊期間，丹佛市政府承認警方的行動犯有錯誤，但強調抗議活動的規模、持續時間以及暴力和破壞程度是前所未有的。示威者向警察投擲石塊、水瓶和罐頭食品，導致80多名警察受傷，作為示威抗議者目標的州議會大廈，也遭受110萬元的損失；但原告的代表律師否認他們使用暴力。

代表丹佛市政府的律師向陪審團說，警方在抗議期間犯下的錯誤並不自動等同違反憲法，儘管警方在歷時五天的示威活動中使用了武力，但仍有數千人行使言論自由權。律師強調，社區周圍發生的暴力及破壞，必須予以干預。

此外，德州奧斯汀市府官員同意向抗議活動中受傷的示威者支付超過1300萬元，該市19名警察因對抗議者採取武力行為而被起訴。

丹佛陪審團25日裁定丹佛警方在2020年5月過度使用武力，侵犯抗議人士的憲法權利...
丹佛陪審團25日裁定丹佛警方在2020年5月過度使用武力，侵犯抗議人士的憲法權利。圖為當時丹佛警方在街頭施放催淚瓦斯驅逐示威者。(美聯社)

警察 德州 佛洛伊德

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