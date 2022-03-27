通用汽車缺晶片 印第安納廠停產2周

因為缺乏電腦晶片，通用汽車的客貨兩用皮卡車工廠4月被迫停產兩周。(美聯社)

通用汽車 公司(GM)因為電腦晶片 短缺，位於印第安納州韋恩堡的客貨兩用皮卡車(pickup truck)工廠4月份停產兩周。

2020年底全球晶片開始短缺迄今一年多，汽車業持續面臨供應鏈 問題。

通用汽車表示，今年前三個月晶片供應較2021年改善，第一季汽車生產交貨隨之好轉，不過，晶片製造商供應仍充滿不確定性。

韋恩堡工廠4月4日至11日關閉；該廠每天輪三班，產製Chevrolet Silverados和GMC Sierra輕型皮卡車，雇用4000多名工人。

通用公司表示，其北美裝配廠去年11月1日以來每天至少輪一班運作，並將所得大部分晶片送往利潤最高的皮卡車和大型多功能車(SUV)工廠。

本周稍早，通用總裁魯斯(Mark Reuss)表示對克服供應鏈困境有信心，包括晶片和俄羅斯入侵烏克蘭可能導致稀土金屬短缺。他說，通用有很多合作夥伴，有2萬多家供應商、880億元的材料可製造車輛，對目前這種處境並不陌生；每天都在努力。

電腦晶片短缺源於2020年初疫情爆發，當時美國車廠被迫關閉以阻止病毒傳播，一些零件業者隨之取消半導體訂單，再加上數以千萬計人待在家裡，筆記型電腦、平板電腦和遊戲機等高度依賴晶片的產品需求暴增。

此外，汽車需求出乎意外強勁，當車廠紛紛復工時，發現晶片製造商已將轉而供應給其他電子產品，造成汽車晶片短缺。

正當汽車晶片生產春末開始反彈時，具高傳染性的新冠變種病毐delta襲擊馬來西亞及製造其他晶片、汽車零件的亞洲國家，缺貨危機難除。

車廠和許多分析師預計，晶片短缺可望下半年緩解，2023年才能恢復到接近常態。