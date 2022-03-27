獲政府批准 川普華府酒店可出售

「華盛頓特區川普國際酒店」終於獲得聯邦政府批准出售。(美聯社)

雖然有反對派關於利益衝突的質疑，但是前總統川普 擁有的集團旗下旅館 「華盛頓特區川普國際酒店」(Trump International Hotel Washington, D.C.)的3億7500萬元出售案，仍在25日得到政府批准，之後旅館品牌將從「川普」改成「華爾道夫」(Waldorf Astoria)。

該旅館系改建列為國家史蹟名錄的「舊郵政局大廈」(Old Post Office)而成，川普集團從租賃該大廈到修繕、繳納租金等事宜均受聯邦總務署(GSA)的監督；而總務署25日宣布，通過「廣泛且詳盡」的審查後認定，川普集團以3億7500萬元的代價，將該大廈的旅館經營權賣給CGI Merchant Group牽頭的基金「沒有問題」。

川普集團當初投入2億元經營旅館，國會指川普執政四年間，該旅館損失7000萬元，因此轉手價仍大有賺頭，再加上考慮到川普因為捲入去年1月6日國會暴動事件，許多商業夥伴割蓆，還有新冠疫情對旅宿業的衝擊等，故這筆交易成功對川普集團而言不啻為一大勝利。

川普在華府 的旅館之所以招致政治倫理、利益衝突上的批評，是因為他們指責川普會透過讓他想要的說客、外交官或其他可能影響政策者入住，進而在華府形塑對其有利政策的氛圍；眾院監督委員會主席卡洛琳·馬龍尼(Carolyn Maloney)就說，就算出售案成立，不代表委員會關心的利益衝突問題得到解決。

CGI執行長湯瑪斯(Raoul Thomas)與川普的立場大相逕庭，是非常堅定的民主黨支持者，曾承諾取得旅館經營權後，會加大採購當地商家以及較環保的產品，還承諾捐助1%的營收給當地的慈善機構；外界就猜測，以後入住旅館的說客可能從川普支持者，變成更支持環保的人士。