少年搭雲霄飛車摔死 家屬要追究安全疏失

日前不幸摔死的少年足球新星山普森(右一)，專家指似乎他升空時安全護具沒有綁好。(取自臉書)

中學美式足球 新星山普森(Tyre Sampson)日前在佛州 搭「自由落體」(FreeFall)雲霄飛車不幸摔死，得年14歲，但因他身材魁梧，不僅檢方在查他死因，家屬也聘請律師，調查主題樂園 方是否有過失或其他因素，導致他由半空跌落而亡。

美聯社26日報導，山普森住密蘇里州，雖才14歲，但已長到6呎5吋，體重逾300磅。24日晚上他到佛州奧蘭多市主題遊樂園搭雲霄飛車，但不幸由空中掉落而死；該「自由落體」高430呎，比紐約自由女神像還高，攀高到頂點時會傾側一、兩個瞬間，接著再以時速至少75哩往地面俯衝。

代表山普森母親的律師希利雅德(Bob Hilliard)表示，山普森年紀太輕，是魁碩的運動員，不曉得去搭那座「自由落體」的危險，園方有疏於監督、訓練之責，總之全案就是怠懈責任。

知名人權律師克蘭普(Ben Crump)代表山普森的父親，與希利雅德合作，他表示少年全家都因兒子竟由「自由落體」墜落而亡，感到心碎、震驚；山普森是人人希望所繫的年輕人，仁慈、講榮譽、有志氣、關愛他人。

佛州橙郡警局及州農業暨消費者權利廳26日只表示偵辦正在進行，拒絕對外置評。專家指似乎他升空時安全護具沒有綁好。

出事的「偶像遊樂園」(Icon Park)聲明表示，正與檢方合作調查此案，「自由落體」 雲霄飛車將無限期關閉。

經營雲霄飛車的「彈弓」(SlingShot)集團聲明表示，因發生事故而致一名遊客喪生感到心碎，並向少年的家屬友人致上最深的弔唁之忱。

山普森以他的年齡來看是巨人，身材已到NFL進攻線鋒的等級；家人表示，他生前運動才華高，有志於進軍職業美式足球，替母親買房子，提高一家人生活水準。

山普森是聖路易「Bad Boyz」美足俱樂部成員，來奧蘭多參加為期一周的訓練營，閒暇之餘跟全國數百萬青少年一樣，去主題遊樂園搭雲霄飛車。目前警方並未因他身亡一案提出刑事指控，只由家屬律師提出園方怠忽職守的民事訴訟。