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言論自由 美2電台播俄官方節目挨轟叛徒

編譯盧炯燊／綜合26日電
施蒂爾在他自己密蘇里利伯蒂市營運KCXL電台，為俄國立場發聲，招致批評。(美聯社)
施蒂爾在他自己密蘇里利伯蒂市營運KCXL電台，為俄國立場發聲，招致批評。(美聯社)

俄羅斯入侵烏克蘭，多國祭出制裁行動，歐盟禁止播放俄羅斯兩條國營廣播頻道，即今日俄羅斯(RT)及俄羅斯衛星通訊社(Radio Sputnik)；但在美國有兩家電台仍然播放俄國節目。

Radio Sputnik是給美國的廣播公司付費以播放其節目，自俄烏戰爭後，美國的電台紛紛停播，但目前美國仍有兩家電台繼續接受。

施蒂爾(Peter Schartel)是在密蘇里利伯蒂市營運KCXL電台，2020年1月開始播放俄羅斯節目，今年2月俄國入侵烏克蘭後，仍然在播放有關節目，結果受到的批評愈演愈烈，甚至收到威脅。人們指責他與妻子是美國叛徒，為俄羅斯張目及宣傳錯誤信息，但施蒂爾認為，大多數投訴的人從沒聽過這些節目。

他表示，這些投訴者沒有考慮言論自由，然而他們卻是在行使這個權利，而且很感恩人們正在這個言論自由的國家生活。

當地媒體抨擊他將金錢置於道德之上。

施蒂爾承認最初播放俄國節目，是為了獲得營運電台的資金，但現在則是為了言論自由，KCXL每月收到5000元，每天播放三小時節目。電台其他節目包括宗教，提供跨政治領域的意見，甚至不少陰謀論也照播無誤。

全國廣播協會(National Association of Broadcasters)是在3月1日發聲明，呼籲廣播公司停止播放與俄羅斯或其代理人有聯繫國家所贊助節目。聲明指NAB是言論自由的堅強捍衛者，但必須完全團結起來反對錯誤信息，在全球全力維護自由和民主。

至於在華府播放俄國節目的是WZHF-AM電台，它與KCXL電台一樣，都是由位於佛州一家名為RM Broadcasting的廣播公司穿針引線。RM負責人費羅列度(Anthony Ferolito)，與俄羅斯衛星通訊社簽有合約推銷節目，司法部2018年要求他註冊為外國政府代理人。

俄烏戰爭開打後，他透過RM Broadcasting發聲明，指該公司與烏克蘭受害者站在一起。並致力於言論自由。

施蒂爾的密蘇里利伯蒂市營運KCXL電台，為俄國立場發聲，招致批評。(美聯社)
施蒂爾的密蘇里利伯蒂市營運KCXL電台，為俄國立場發聲，招致批評。(美聯社)

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