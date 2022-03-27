我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NCAA／杜克晉級4強 K教練生涯第13次寫紀錄

拜登烏戰處理獲讚 民調卻不領情「得諾貝爾和平獎也沒用」

編譯柯立偉／綜合26日電

烏俄戰爭進入第二個月，拜登總統應對東歐危機的能力普遍贏得國際讚賞，然而亮麗的外交成績單並未有助於拉抬他的民調；據「新聞國度」(NewsNation)民調顯示，只有44%的民眾滿意拜登的「整體施政表現」，不滿意者則高達56%；國會山莊報(The Hill)分析，民眾並非不滿意總統對烏俄戰爭的處理，但更重要的是「國內經濟問題」。

另一值得關注的現象，是拜登總統在自述持中立立場的獨立選民中也非常不受歡迎；只有18%的獨立選民滿意拜登表現，反對他的獨立人士則高達78%。

在烏克蘭問題上，拜登總統確實團結整個北大西洋公約組織(NATO)，然而國內關於通貨膨脹、疫情控制等問題仍然死死扣著拜登的民調數字，這對於現任總統而言顯然相當不樂觀，極有可能使民主黨在今年底的期中選舉遭逢不利，使拜登在本屆總統任期的後兩年遭遇重大掣肘。

共和黨康安特(Alex Conant)就說：「不管地球的另一端發生什麼，經濟不景氣期間總統很難帶領所屬政黨贏得期中選舉；他在烏俄戰爭中的表現或許足以獲頒一座諾貝爾和平獎，但若選民對經濟不滿意，不管國際上發生什麼大事，選民都傾向撤換領導高層。」

事實上，拜登總統對此亦有認識，近來在國內多個公開場合的發言著重討論「如何對抗通貨膨脹」以及烏俄戰爭的持續可能帶動原油價格上漲；同時並強調在他主政下，包含打擊新冠疫情、提升就業率等措施都有得到顯著成果；白宮幕僚長柯連恩(Ron Klain)24日就在推特上說：「今天全美失業人數降至1969年以來的最低水準，而仰賴失業救濟金過活的民眾更下跌到1970年代以來的最低水平。」

拜登 民調 期中選舉

上一則

少年搭雲霄飛車摔死 家屬要追究安全疏失

下一則

言論自由 美2電台播俄官方節目挨轟叛徒

延伸閱讀

拜登應對東歐危機能力獲讚 民調卻不領情

拜登應對東歐危機能力獲讚 民調卻不領情
拜登稱不能讓普亭繼續掌權 白宮：非尋求政權更迭

拜登稱不能讓普亭繼續掌權 白宮：非尋求政權更迭
拜登波蘭演講：不能讓普亭繼續掌權 俄侵烏是戰略失敗

拜登波蘭演講：不能讓普亭繼續掌權 俄侵烏是戰略失敗
直播／拜登波蘭發表演說 呼籲自由世界團結抗俄

直播／拜登波蘭發表演說 呼籲自由世界團結抗俄

熱門新聞

空心菜是許多亞裔餐桌上不可或缺的食材。(鄭惠媚提供)

有空心菜吃了 亞裔奔走10年 喬州終批准販售

2022-03-21 21:03
專家強調，接種疫苗仍然是避免新冠感染轉成重症的最佳方法。（美聯社）

Omicron BA.2變種傳染力更高 美新冠感染恐再一波上揚

2022-03-20 21:11
圖為20日的南海西沙群島的美濟礁上，可見到中國解放軍構建的建築與設施。美方指至少三座島礁已被軍事化。(美聯社)

美印太司令：中國在南海3島礁軍事部署 背離習近平承諾

2022-03-20 22:38
亞馬遜創辦人貝佐斯前妻麥肯琪・史考特，向慈善房屋組織國際仁人家園及其84家美國附屬機構捐出4億3600萬元。(美聯社)

豪捐4.36億元 貝佐斯前妻離婚後已捐款逾80億元

2022-03-23 09:12
3月18日晚，中國國家主席習近平在北京應約同美國總統拜登視訊通話。新華社

中國問題專家黎安友：中國不會對台動武

2022-03-19 11:23
圖為最高法院保守派大法官湯瑪斯(Clarence Thomas)的妻子維吉尼亞．湯瑪斯(Virginia Thomas)。美聯社

大法官湯瑪斯妻子29則簡訊逼梅杜斯推翻選舉結果

2022-03-25 09:43

超人氣

更多 >
普亭和習近平有何不同？前白宮國安顧問波頓精闢解析

普亭和習近平有何不同？前白宮國安顧問波頓精闢解析
台學者：俄烏戰爭若結束 全球將面臨去中國化過程

台學者：俄烏戰爭若結束 全球將面臨去中國化過程
迪麗熱巴、歐陽娜娜穿LV新靴 無限長腿超搶鏡

迪麗熱巴、歐陽娜娜穿LV新靴 無限長腿超搶鏡
克魯曼：昔日頁岩油泡沫後遺症 如今幫普亭大忙

克魯曼：昔日頁岩油泡沫後遺症 如今幫普亭大忙
中國官方證實 失事東航班機132人全數罹難

中國官方證實 失事東航班機132人全數罹難